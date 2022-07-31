فنربخشة يحصل على توقيع إزغان أليوسكي لاعب الأهلي السعودي

كشف موقع ”sporx“ التركي، أن إدارة نادي فنربخشة حصلت على توقيع المقدوني إزغان أليوسكي لاعب الأهلي السعودي.

وقال الموقع إنه يتبقى فقط بعض المفاوضات بين فنربخشة والأهلي ليتم بعدها الإعلان رسميا عن إتمام صفقة انتقال اللاعب المقدوني.

وكان كل من ناديي طرابزون سبور وبشكتاش التركيين أيضا مهتم باللاعب المقدوني، بعد أن أعلن أليوسكي رغبته في الرحيل واللعب في أوروبا بعد هبوط النادي الأهلي إلى دوري الدرجة الأولى السعودي (دوري يلو).

وكان الأهلي برئاسة ماجد النفيعي قد أعلن رسميا التعاقد مع الظهير الأيسر إبراهيم الزبيدي قادما من الطائي ليحل بديلا للمقدوني أليوسكي للموسم المقبل.

ويلعب إليوسكي في مركز الظهير الأيسر، وانضم للأهلي في صيف 2021، قادما من نادي ليدز يونايتد الإنجليزي، ولعب أليوسكي الموسم الماضي مع الأهلي 30 مباراة، مسجلا 6 أهداف وقدم 9 تمريرات حاسمة.

وانتقل أليوسكي إلى ليدز يونايتد، صيف 2017، مقابل 2.5 مليون يورو، وسبق أن لعب لأندية: شافهاوزن، ولوغانو، ويونغ بويز في سويسرا.

وشارك أليوسكي في 171 مباراة مع ليدز يونايتد سجل فيها 22 هدفًا، وصنع 19، وفقًا لموقع ”transfermarkt“، المتخصص في أرقام وإحصاءات كرة القدم.

كما لعب أليوسكي 92 مباراة مع شافهاوزن، سجل فيها 4 أهداف، وصنع 7، بينما سجل 4 أهداف، وصنع 4 في 57 مباراة مع يونغ بويغ، ومع لوغانو لعب 54 مباراة، سجل فيها 20 هدفًا، وصنع 16.

ويحاول عدد من لاعبي الأهلي الذين ما زالت عقودهم مستمرة مع النادي البحث عن مفر للخروج من الفريق بعد هبوط الفريق، سواء بالإعارة أو بفسخ العقد بالتراضي بين الطرفين.

وحتى الآن تعاقد الأهلي مع يوسف العبدلي من الاتحاد المنستيري التونسي، ورينان ريبيرو في صفقة انتقال حر، وإبراهيم الزبيدي من الطائي.

ورحل عن الأهلي كارلوس إدواردو إلى بوتافوغو البرازيلي، وعبدالله حسون ترمين إلى ضمك، ومحمد يحيى مجرشي إلى الفيحاء، وحسين علي المقهوي إلى الفتح، ونوح الموسى إلى الفتح.

وحصد الأهلي 32 نقطة من 30 مباراة واحتل المركز الخامس عشر (قبل الأخير) في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، لينزل إلى دوري الدرجة الأولى مع الفيصلي والحزم.