تاليسكا يصل معسكر النصر.. ورودي غارسيا يستقبله ويطلب منه هذا الأمر (فيديو)

وصل البرازيلي أندرسون تاليسكا إلى معسكر النصر السعودي في مارابيا الإسبانية، ليشارك مع الفريق برنامجه التحضيري للموسم الجديد 2022-2023.

وتم نشر فيديو ظهر فيه تاليسكا وهو يتحدث مع مدربه رودي غارسيا، أكد من خلاله اللاعب البرازيلي أنه كان يعاني من ظروف عائلية أدت لتأخر وصوله للمعسكر الخارجي.

وطلب رودي غارسيا مدرب النصر من اللاعب الحضور إلى الملعب في السابعة صباحًا ليبدأ تدريباته المنفردة، قبل الانخراط في التدريب الجماعي.

كما قرر نادي النصر الاكتفاء بمعاقبة اللاعب وفقا للائحة العقوبات في النادي.

وتغيب تاليسكا عن معسكر فريقه، بسبب ارتباطه بإحياء عدد من الحفلات في البرازيل حتى نهاية الشهر الجاري؛ وهو ما أثار غضبا كبيرا بين الجماهير النصراوية.

ورد تاليسكا على تقارير بقائه في بلاده، وعدم الانضمام لمعسكر فريقه في مدينة ماربيا الإسبانية بسبب ”الاستمتاع والرفاهية“، بتغريدة من حسابه الشخصي قائلا: ”لدي أسباب لوجودي هنا.. وسرعان ما سأكون مع فريقي“.

ويحظى تاليسكا بمسيرة غنائية جيدة في البرازيل كمغني راب، حيث اختار لنفسه اسما فنيا هو ”سبارك“، وتجاوزت بعض أغنياته الأخيرة مليون مشاهدة عبر قناته على يوتيوب.

ويمتلك أندرسون تاليسكا حسابات مواقع تواصل اجتماعي مختلفة لشخصية المطرب سبارك، منفصلة عن حساباته الشخصية كلاعب كرة قدم، حيث يتابعه 67 ألف شخص عبر ”إنستغرام“ وحوالي 20 ألف متابع عبر فيسبوك.

Don't compare me to other players to say I'm partying, I have reasons to be here, and soon I'll be with my team.👇 https://t.co/g3HEBBpNHd pic.twitter.com/7tWL73q0u7

— Andersontalisca (@talisca_aa) July 26, 2022