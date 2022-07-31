عمر السومة يقترب من الانتقال لنادى الوحدة السعودي

كشفت صحيفة ”الميدان الرياضي“ أن السوري عمر السومة لاعب الأهلي اقترب من مغادرة الفريق، والانتقال لنادى الوحدة السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت الصحيفة إن نادى الوحدة يرغب في ضم اللاعب السوري على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد خلال الموسم الكروي الجديد.

يلعب عمر السومة البالغ من العمر 33 عاما، في مركز الهجوم للنادي الأهلي، الذي انضم إليه في 2014، قادما من نادى القادسية الكويتي.

وكان السومة أبدى رغبته في استمرار اللعب داخل دوري كأس المحترفين السعودي رغم كثرة عروض الأندية التي ترغب في التعاقد مع اللاعب.

وكشفت تقارير صحفية بالأمس أن نادي العربي القطري يرغب في كسب خدمات عمر السومة مهاجم ‎الأهلي لمدة موسم واحد بنظام الإعارة.

بدأ السومة مسيرة الشباب فى 2001، مع نادي الفتوة السوري، كما يشارك منتخب بلاده منذ 2007.

يعد عمر السومة من أبرز المهاجمين العرب، إذ يجيد اللعب بكلتا قدميه، حصل مع الأهلي على كأس ولي العهد في 2014، والدوري السعودي في 2015، وكأس خادم الحرمين الشريفين في 2016، وكأس السوبر في العام ذاته.

ويحاول عدد من لاعبى الأهلي الذين مازالت عقودهم مستمرة مع النادي البحث عن مفر للخروج من الفريق بعد هبوط الفريق، سواء بالإعارة أو بفسخ العقد بالتراضي بين الطرفين.

وكان الأهلي قدّم موسما سيئا محطما لآمال جماهيره، فقد هبط إلى دوري الدرجة الأولى للمرة الأولى في تاريخه، بعدما حصد 32 نقطة فقط، واحتلاله المركز الـ15 في دوري المحترفين.