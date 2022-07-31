بتطبيق نظام حوكمة.. وزارة الرياضة تكشف استراتيجية دعم الأندية السعودية "ماليا"

أعلنت وزارة الرياضة السعودية، عن استراتيجية دعم الأندية في الموسم الرياضي المقبل 2022-2023، التي تهدف إلى زيادة واستمرار استدامة الأندية الرياضية مالياً وإدارياً، من خلال تطبيق نظام حوكمة فعال.

وكشفت الوزارة في بيان لها عن عدد من التحديثات والتعديلات في الاستراتيجية، بما يحقق التنظيم المالي والإداري داخل الأندية الرياضية، وذلك عبر ست مبادرات تختص بالعديد من الجوانب، وهي الدعم المباشر والحوكمة والألعاب المختلفة والحضور الجماهيري وتطوير المنشآت الرياضية والتحول الرقمي.

وشهدت مبادرة ”الدعم المباشر“ في هذا العام زيادة في الدعم المخصص لأندية دوري الدرجة الأولى، ليستحق كل نادٍ في هذه الدرجة مبلغ 5ر6 مليون ريال سنوياً، بدلاً من 5 ملايين كانت في العام الماضي، فيما سيستمر ذات الدعم المقدم لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بواقع 50 مليون ريال لكل نادٍ سنوياً، و3 ملايين ريال لكل نادٍ من أندية دوري الدرجة الثانية.

📄| وزارة الرياضة تُعلن عن #استراتيجية_دعم_الأندية في عامها الرابع للموسم الرياضي 2022 – 2023: pic.twitter.com/CNxwpUKMFR — وزارة الرياضة (@gsaksa) July 30, 2022

وفي مبادرة ”الحوكمة“، سيتم العمل بنظام التصنيف الإداري للأندية الرياضية المعلن عنه أخيراً، لتشمل بذلك جميع أندية السعودية البالغ عددها 170 نادياً، دون النظر لدرجة النادي في دوري كرة القدم، بعد أن كانت في العام الماضي تختص بـ 64 نادياً فقط.

وتم في هذه المبادرة إطلاق مسار الاستقلال لأندية الفئة (أ) بحسب تصنيفها إدارياً، بحيث يتم منحها هامشاً أوسع لتدبير الخطط والإجراءات المتعلقة بالحوكمة، وسيتم تقييم أندية هذه الفئة على وجه التحديد، عبر التركيز على مؤشرات أداء رئيسية، تختص بالأداء المالي والإداري والرياضي، وكذلك التفاعل الجماهيري، وذلك بشكل ربع سنوي ونصف سنوي.

أما مبادرة ”الألعاب المختلفة“، فقد شهدت إضافة ثلاث ألعاب جديدة، هي المصارعة، والمبارزة والسهام، بميزانية عامة تُقدر بـ5ر474 مليون ريال، حيث تم تخصيص مبلغ 432 مليون ريال لنظام النقاط الموحد، الذي يرتكز على تقسيم الرياضات المنضمة لهذه المبادرة إلى ثلاث فئات (أ- ب- ج) بناءً على 3 معايير (عدد الأندية المُفَعِّلة لكل رياضة، عدد الرياضيين الممارسين، عدد اللاعبين في كل نادٍ).

وتحصل كل رياضة على عدد معين من النقاط، يتم توزيعه على الدوريات والمسابقات بواقع 1440 نقطة، بحيث تكون قيمة النقطة الواحدة 300 ألف ريال، فيما سيخصص المبلغ المتبقي من الميزانية العامة، والبالغ 42.5 مليون ريال لصالح برنامج الدعم التحفيزي للفئات السنية، الذي يرتكز على التسجيل مع الاتحادات المعنية في 8 برامج فئات سنية كحد أدنى، واجتياز التقييم من قبل الاتحاد أثناء تفعيل البرامج وفي نهاية الموسم، وذلك من خلال الاستعانة بالاتحادات المعنية لتطوير برامج للفئات السنية، على أن تقوم الأندية بتنفيذها وتصبح محل التقييم، من أجل الحصول على الدعم المخصص لهذا البرنامج.

وتم تخصيص مبلغ 240 مليون ريال لمبادرة الحضور الجماهيري، وهي مختصة بـأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (دوري المحترفين السعودي) بواقع مليون ريال لكل ناد كحد أقصى للمباراة الواحدة المقامة على أرضه.

وستستمر مبادرة تطوير المنشآت الرياضية دون تغيير، مع استمرار تخصيص مبلغ 160 مليون ريال لهذه المبادرة نحو تحقيق التطوير الشامل والجزئي للمنشآت، من أجل توفير الدعم اللازم، لتحفيز الأندية على تطوير وتحسين المنشآت والملاعب الرياضية، بحسب حاجة كل منشأة.

أما مبادرة ”التحول الرقمي“، التي تم إطلاقها العام الماضي، فتتمحور حول إطلاق منصة رقمية مركزية للوزارة، بهدف تفعيل التحول الرقمي للأندية داخلياً من خلال نطاقين، الأول يرتكز على تطوير منصة رقمية، تمكن الأندية من تقديم الوثائق الرسمية، وتسهيل عملية التواصل والتقييم، فيما سيكون النطاق الثاني مرتكزاً على متابعة خطط الأندية المشمولة بالتحول الرقمي في الموسم الرياضي 2021-2022 (الأندية التي شاركت في الموسم الماضي بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين) للتأكد من أن عمليات الأندية الداخلية تتم رقمياً بتقارير مؤتمتة، على أن يتم تخصيص 500 ألف ريال سنوياً لدعم هذه المبادرة.