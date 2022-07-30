تطورات أزمة الاتحاد وعبدالرزاق حمدالله في "قضية التسجيلات"

كشف الإعلامي الرياضي أحمد العجلان أن الشخص الذي قام بتسريب التسجيلات للاعب الاتحاد عبدالرزاق حمدالله هو نفسه الذي تسبب في لعب نادي ‎الاتحاد إحدى مبارياته دون جمهور.

وقال العجلان، عبر حسابه على تويتر، يوم السبت، إن إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي قامت بتقديم ما يثبت ذلك إلى لجنة الاحتراف في قضية النصر ضد الاتحاد ولاعبه المغربي عبدالرزاق حمدالله.

وكانت إدارة نادي النصر أصدرت بيانا في 28 مارس الماضي اتهمت مباشرة حامد البلوي، المدير التنفيذي بنادي الاتحاد، بالتحريض والتفاوض مع حمدالله أثناء وجوده مع النصر.

وقدمت إدارة النصر العديد من الأدلة تتضمن تسجيلات صوتية تعود إلى إداريين في الاتحاد، في أثناء مفاوضاتهم مع حمدالله.

وكان المغربي عبدالرزاق حمدالله انتقل لصفوف نادي الاتحاد في يناير الماضي، في صفقة انتقال حر بعقد لمدة موسم ونصف الموسم، بعدما فسخ عقده من قبل إدارة نادي النصر لأسباب تأديبية.

جستنيه يطالب بتطبيق اتفاق "قضية الممر" على أزمة تسجيلات عبدالرزاق حمدالله https://t.co/5iE2w15AUU pic.twitter.com/fUQzS4woAk — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 30, 2022

ورفع نادي النصر شكوى ضد الاتحاد وحمدالله لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، يطالب فيها بقيمة الشرط الجزائي في عقده مع اللاعب بقيمة 20 مليون يورو ”82 مليون ريال سعودي“.

وكان المدير التنفيذي للاتحاد حامد البلوي قد دفع بعدم اختصاص لجنة الاحتراف للنظر في قضية حمد الله، باعتبار القضية منظورة من قبل غرفة فض المنازعات في ”فيفا“.

وكانت تقارير قد أشارت إلى وجود ”شخصية اعتبارية“ تعشق نادي الاتحاد ستكون شهادتها حاسمة في تحديد مسار قضية حمدالله.

وكان الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه قد كشف مؤخرا تفاصيل القرارات المتوقع صدورها في القضية، بحسب مصادره.

وأوضح الإعلامي الاتحادي أن لجنة الاحتراف قررت إيقاف حامد البلوي ستة أشهر، فيما اكتفت بالإيقاف لمدة أربعة أشهر لمشعل السعيد إداري الاتحاد.

أما حمدالله فسيتم إيقافه لأربعة أشهر، مع منع الاتحاد من التعاقدات لفترة انتقالات واحدة، بحسب مصادر جستنيه.

يذكر أن فريق نادي الاتحاد حقق الفوز على نظيره لوزيرن السويسري بهدف دون رد، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين مساء السبت، خلال معسكر الفريق المقام في النمسا.

وشهدت المباراة مشاركة طارق حامد، لاعب الوسط الذي انضم لصفوف العميد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، قادمًا من نادي الزمالك في صفقة انتقال حر.

وسجل حمدالله هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 50 من زمن المباراة، عن طريق ركلة حرة، وضعها المهاجم بالرأس في المرمى.