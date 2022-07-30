اشتباك بين لاعبي الاتحاد السعودي ولوزيرن السويسري في نهاية مباراتهما الودية (فيديو)

شهدت المباراة الودية التي جمعت فريقي الاتحاد السعودي ولوزيرن السويسري اشتباكا قويا بالأيدي بين اللاعبين، مع قرب نهاية المواجهة التي جمعت بينهما، مساء السبت، في إطار المعسكر الإعدادي للفريق السعودي في النمسا استعدادا لمنافسات الموسم الجديد.

وحقق الاتحاد فوزًا على لوزيرن بهدف نظيف أحرزه المغربي عبدالرزاق حمدالله، وخلال الدقيقة 91 رصدت كاميرات المباراة اشتباكًا بين لاعبي الاتحاد ولوزيرن، على خلفية سقوط أحد لاعبي الفريق السويسري على أرضية الملعب.

– اشتباك لاعبي #الاتحاد و الفريق الخصم قبل نهاية اللقاء بثواني . pic.twitter.com/C2pFuVVzKu — تركي (@Fieldleague1) July 30, 2022

ويقيم الاتحاد معسكرًا إعداديًا في النمسا، المرحلة الأولى في سيفيلد بمقاطعة تيرول، حتى 8 أغسطس المقبل، حيث يواجه ريد بول سالزبورغ النمساوي في 7 أغسطس، ثم المرحلة الثانية في منطقة باد تانزماندورف حتى 12 أغسطس، والتي تشهد مباراة تجريبية أمام الوحدة الإماراتي في 12 أغسطس، قبل عودة البعثة إلى جدة في اليوم التالي.

ويستعد الاتحاد لانطلاق الموسم الجديد من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ”2022-2023″، في 25 أغسطس المقبل.

وكان الاتحاد قد أنهى الموسم المنقضي 2021-2022 في وصافة ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 65 نقطة، بفارق نقطتين عن الهلال الذي توج باللقب.

🎥| هدف عبدالرزاق حمدالله الاول على لوزيرن في اللقاء الودي

١-٠#الاتحاد_لوزيرن pic.twitter.com/ICxA1B3nqa — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) July 30, 2022

ويخوض الاتحاد 3 بطولات خلال الموسم الرياضي الجديد، هي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كأس خادم الحرمين الشريفين، كأس السوبر السعودي.

وكان الاتحاد بصدد مواجهة فيورنتينا، لكن النادي الإيطالي اعتذر عن مواجهة الفريق الجداوي، ليلعب اتحاد جدة أمام لوزيرن.