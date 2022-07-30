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رياضة

اشتباك بين لاعبي الاتحاد السعودي ولوزيرن السويسري في نهاية مباراتهما الودية (فيديو)
تاريخ النشر: 30 يوليو 2022 17:33 GMT
تاريخ التحديث: 30 يوليو 2022 18:45 GMT

اشتباك بين لاعبي الاتحاد السعودي ولوزيرن السويسري في نهاية مباراتهما الودية (فيديو)

شهدت المباراة الودية التي جمعت فريقي الاتحاد السعودي ولوزيرن السويسري اشتباكا قويا بالأيدي بين اللاعبين، مع قرب نهاية المواجهة التي جمعت بينهما، مساء السبت، في

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

شهدت المباراة الودية التي جمعت فريقي الاتحاد السعودي ولوزيرن السويسري اشتباكا قويا بالأيدي بين اللاعبين، مع قرب نهاية المواجهة التي جمعت بينهما، مساء السبت، في إطار المعسكر الإعدادي للفريق السعودي في النمسا استعدادا لمنافسات الموسم الجديد.

وحقق الاتحاد فوزًا على لوزيرن بهدف نظيف أحرزه المغربي عبدالرزاق حمدالله، وخلال الدقيقة 91 رصدت كاميرات المباراة اشتباكًا بين لاعبي الاتحاد ولوزيرن، على خلفية سقوط أحد لاعبي الفريق السويسري على أرضية الملعب.

ويقيم الاتحاد معسكرًا إعداديًا في النمسا، المرحلة الأولى في سيفيلد بمقاطعة تيرول، حتى 8 أغسطس المقبل، حيث يواجه ريد بول سالزبورغ النمساوي في 7 أغسطس، ثم المرحلة الثانية في منطقة باد تانزماندورف حتى 12 أغسطس، والتي تشهد مباراة تجريبية أمام الوحدة الإماراتي في 12 أغسطس، قبل عودة البعثة إلى جدة في اليوم التالي.

ويستعد الاتحاد لانطلاق الموسم الجديد من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ”2022-2023″، في 25 أغسطس المقبل.

وكان الاتحاد قد أنهى الموسم المنقضي 2021-2022 في وصافة ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 65 نقطة، بفارق نقطتين عن الهلال الذي توج باللقب.

ويخوض الاتحاد 3 بطولات خلال الموسم الرياضي الجديد، هي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كأس خادم الحرمين الشريفين، كأس السوبر السعودي.

وكان الاتحاد بصدد مواجهة فيورنتينا، لكن النادي الإيطالي اعتذر عن مواجهة الفريق الجداوي، ليلعب اتحاد جدة أمام لوزيرن.

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