عمر السومة يقترب من الانضمام للعربي القطري

كشفت تقارير صحفية قطرية أن السوري عمر السومة بات على أعتاب الانضمام للنادي العربي القطري، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”استاد الدوحة“ القطرية، يوم السبت، فإن هناك اتفاقًا بين السومة والعربي القطري على انتقال النجم السوري للفريق لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، قادمًا من صفوف الأهلي السعودي.

وأوضحت أنه ينتظر أن يصل السومة إلى العاصمة القطرية الدوحة، خلال الأيام القليلة المقبلة؛ من أجل إتمام إجراءات انتقاله لصفوف العربي؛ لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل 2022\2023.

وأشارت إلى أن ”العربي لم يجر أي تعاقدات جديدة على صعيد المحترفين الأجانب وقام بتجديد التعاقد مع الدولي التونسي يوسف المساكني والآيسلندي أرون غونارسون لمدة موسم واحد لكل منهما“.

وواجه السومة انتقادات كبيرة خلال الفترة الماضية؛ بعدما انتهى الحال بالأهلي السعودي للهبوط إلى دوري الدرجة الأولى ”دوري يلو“ الموسم المقبل، حيث لم يكن فاعلا بشكل كبير مع الفريق الموسم الماضي.

وسبق أن لعب السومة في صفوف القادسية الكويتي في الفترة ما بين عامي 2011 و2014، ورحل عن الفريق إلى صفوف الأهلي في صيف 2014، والذي توج معه بلقب الدوري في موسم 2015-2016، كما حقق معه لقب هداف الدوري السعودي 3 مرات.

عمر السومة يشارك في تدريبات النادي الأهلي السعودي استعدادا لدوري يلو. pic.twitter.com/72Z4Er8NCQ — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 18, 2022

وتمكن السومة من تسجيل 10 أهداف بقميص الأهلي، كما صنع 3 في 24 مباراة لعبها في الدوري الموسم الماضي، كما سجل هدفًا وصنع آخر في مباراتين بكأس خادم الحرمين الشريفين.

ويعد السومة الهداف التاريخي للأهلي والدوري السعودي للمحترفين برصيد 143 هدفًا في 179 لقاءً.

وكان الأهلي هبط إلى دوري الدرجة الأولى ”دوري يلو“ عقب التعادل مع الشباب في الجولة الأخيرة من الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الماضي ليحتل الفريق المركز الخامس عشر برصيد 32 نقطة.

وأعلن مجلس إدارة الأهلي مؤخرا بشكل رسمي استمرار المدرب الأوروغواياني روبرت سيبولدي كمدرب للفريق لمدة موسم آخر.

وبدأ الأهلي معسكره في تركيا استعدادًا لخوض موسمه الأول في “دوري يلو” بعد الهبوط، وسيخوض 4 مباريات تجريبية أمام الشحانية القطري، شباب بلوزداد الجزائري، وكل من فريقي الخليج والرائد.

وأعلن أيضا مسؤولو النادي الأهلي مؤخرا عن التعاقد مع التونسي يوسف العبدلي، مهاجم فريق الاتحاد المنستيري، بعقدٍ لمدة موسمين؛ ليدعم هجوم “الراقي” حتى 2023.