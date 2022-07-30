الأهلي السعودي يتمسك ببقاء عبدالرحمن غريب

أفادت صحيفة ”الرياضية“ بأن إدارة النادي الأهلي السعودي ترفض السماح برحيل لاعب الفريق عبدالرحمن غريب.

ووفقا للصحيفة فإن إدارة الأهلي تتمسك باستمرار عبدالرحمن غريب مع الفريق الأول، خلال اجتماع مع جراح الظفيري، وكيل أعمال اللاعب، الذي يخشى، حال البقاء مع الأهلي، فقدانه مقعده في قائمة الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي، في كأس العالم 2022.

الجزيرة والريان يزاحمان نادي النصر على عبدالرحمن غريب https://t.co/TQtkdzdUe6 pic.twitter.com/1HJlQIrjw1 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 22, 2022

وأضافت الصحيفة أن إدارة الأهلي أطلعت الظفيري على رفضها انتقال غريب، سواءً بنظام الإعارة أو الانتقال النهائي، خلال اجتماع في أزميت بتركيا، حيث يقيم الأهلي معسكرا، وأكدت أن الاجتماع انتهى دون اتفاق واضح.

وأشارت إلى أن الظفيري كان قد أبلغ الأهلي برغبة عبدالرحمن غريب في مغادرة النادي، بعد هبوطه إلى دوري الدرجة الأولى (دوري يلو).

ويحضر غريب التدريبات الجماعية منذ عودتها في محافظة جدة، قبل أن يتقدم قائمة معسكر تركيا، بعد أن أكدت إدارة الأهلي له بشكل شخصي في وقت سابق عدم رغبتها في رحيله.

الأهلي السعودي يقدم عرضا جديدا للنيجيري شيدوزي أوازيم https://t.co/h318zxQKuD pic.twitter.com/vt0U6ok0bv — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 29, 2022

وسبق أن كشفت ”الرياضية“ أن إدارة ناديي الجزيرة الإماراتي، والريان القطري، لديهما الرغبة في التعاقد مع عبدالرحمن غريب، الذي يتردد أن النصر السعودي يريد التعاقد معه، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويبلغ عبدالرحمن غريب من العمر 25 عاما ويجيد اللعب في مركز الجناح الأيسر، ويمكنه اللعب كمهاجم أيضا، ويرتبط بعقد مع الأهلي حتى يونيو 2025.