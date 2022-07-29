أهداف مباراة النصر ولاس بالماس الودية (فيديو)

تعادل نادي النصر السعودي مع لاس بالماس الإسباني 2-2، مساء اليوم الجمعة، في أولى مباريات الفريق العاصمي الودية بمعسكر إسبانيا، استعدادا للموسم المقبل 2023، تحت قيادة الفرنسي رودي غارسيا.

افتتح لاس بالماس التسجيل أولا عن طريق النيران الصديقة، بعد عرضية شتتها نواف العقيدي لتصطدم بمحمد آل فتيل وتسكن الشباك.

ونجح النصر في إدراك هدف التعادل عن طريق حمد المنصور الذي تسلم تمريرة أبو بكر فينسيت ويهز بها الشباك.

وتقدم لاس بالماس مرة أخرى، قبل أن يدرك النصر التعادل قبل نهاية اللقاء عن طريق أبو بكر.

وكانت إدارة النصر تعاقدت مع ديفيد أوسبينا حارس المرمى الكولومبي، إضافة إلى الإيفواري غيسلان كونان في صفقتي انتقال حر أيضاً، وأخيرًا البرازيلي المخضرم لويس غوستافو ضمن سعيها لتجهيز الفريق الأول لكرة القدم لمنافسات الموسم المقبل.

وسيخوض الفريق في معسكر إسبانيا عددا من الوديات بعد لاس بالماس أبرزها مع إسبانيول، بجانب اللعب مع الشباب أو الوحدة.

‏ونجح نادي النصر في الفوز بمنافسات الجولة الأخيرة من الدوري السعودي ليحتل المركز الثالث، ويتأهل للمشاركة في كأس السوبر السعودي مع الهلال، والاتحاد، والفيحاء.