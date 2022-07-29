الأهلي السعودي يقدم عرضا جديدا للنيجيري شيدوزي أوازيم

كشفت صحيفة ”عكاظ“ أن إدارة النادي ‎الأهلي السعودي قدمت عرضا جديدا للنيجيري شيدوزي أوازيم لاعب نادي بوافيشتا البرتغالي للانضمام للفريق خلال الموسم الجديد.

وقالت الصحيفة إن إدارة الأهلي برئاسة ماجد النفيعي قدمت عرضا أخيرا للاعب النيجيري، بعد أن تم رفض العرض المقدم سابقا من النادي لضم شيدوزي أوازيم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبدأ أوازيم، الذى يلعب في مركز الدفاع، مسيرته الشبابية في 2011 مع الكانيمى واريورس، ثم بدأ الاحتراف في 2015 مع نادي بورتو.

وأعير اللاعب صاحب الـ25 عاما خلال فترته مع بورتو البرتغالي لعدة أندية مثل نانت، تشايكور ريزا سبور التركي، ليغانيس الإسباني، بوافيشتا.

وانضم النيجيري أوازيم إلى بوافيشتا البرتغالي في 2021 بعقد حتى صيف 2025، ويشارك اللاعب مع منتخب نيجيريا منذ 2017، حيث شارك في 28 مباراة دولية، سجل خلالها هدفا وقدم تمريرة حاسمة.

وبحسب موقع ”transfermarkt“ فإن أوازيم لعب مع فريق B في بورتو 62 مباراة سجل فيها هدفين وصنع 3، في حين لعب مع بوافيشتا 32 مباراة صنع فيها هدفين، ولم يسجل أو يصنع في 29 مباراة مع ليغانيس، في حين سجل هدفا في 23 مباراة مع نانت، وسجل هدفا في 15 مباراة مع الفريق الأول في بورتو.

وحتى الآن تعاقد الأهلي مع يوسف العبدلي من الاتحاد المنستيري التونسي، ورينان ريبيرو في صفقة انتقال حر، وإبراهيم الزبيدي من الطائي.

ورحل عن الأهلي كارلوس إدواردو إلى بوتافوغو البرازيلي، وعبدالله حسون ترمين إلى ضمك، ومحمد يحيى مجرشي إلى الفيحاء، وحسين علي المقهوي إلى الفتح، ونوح الموسى إلى الفتح.

ولم يرض النادي الأهلي الموسم الماضي طموح جماهيره وهبط إلى دوري الدرجة الأولى للمرة الأولى في تاريخه، بعدما حصد 32 نقطة فقط، واحتل المركز الـ15 في جدول ترتيب دوري المحترفين.