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رياضة

خالد دليم يكذب المريسل ويتهمه بالتهرب من مناظرته (فيديو)
تاريخ النشر: 29 يوليو 2022 12:37 GMT
تاريخ التحديث: 29 يوليو 2022 13:55 GMT

خالد دليم يكذب المريسل ويتهمه بالتهرب من مناظرته (فيديو)

كذّب المدون خالد دليم الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل واتهمه بالتهرب من مناظرته. وقال خالد دليم عبر "مساحة تويتر": "الجدل كثير، وأحب الأمور تكون مباشرة،

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

كذّب المدون خالد دليم الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل واتهمه بالتهرب من مناظرته.

وقال خالد دليم عبر ”مساحة تويتر“: ”الجدل كثير، وأحب الأمور تكون مباشرة، وجهته له دعوة بالمناظرة لكشف الحقيقة، ووضعت شرطا، وشرطي سهل جدا، أن يقسم بالله أن يقول الحقيقة، لأن الشخص هذا عندي مشكلة معه في ذكر الحقيقة، خاصة هذه الأيام“.

وأضاف: ”أنت تتهرب، لأنك تعرف إيش أنا أملك من معلومات، خاصة بعد الكشف عن الشهادة، أن أعرف أنه يسمعني، لذلك هربت، أما مسألة البلوك، فبعد أن جادلتك في كم مساحة وأحرجتك بالحجج أردت أن تهرب مني“.

سبب الرفض
وكان الإعلامي عبدالعزيز المريسل قد كشف قبل أيام سبب رفضه مناظرة المدون خالد دليم في إحدى المساحات بموقع ”تويتر“.

وقال المريسل عبر ”تويتر“: ”دون ذكر اسم خالد دليم: ”بخصوص الشخص الذي طلب حضوري في مساحته.. سبق أن رفضت في مساحة الزميل دباس الدوسري النقاش معه لأنني لست مستعدًا أن أتناقش مع شخص يسيء لي إساءات بعضها إساءات قذره“.

وأضاف: ”وهو يعلم أنني سأرفض لهذا السبب وليعلم أن الاحترام والتقدير لشقيقه وإلا فإنني منذ زمن بإمكاني اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.. انتهى“.

ورد الدليم على هذه التغريدة بأخرى مماثلة عبر حسابه قائلا: ”عمري ما أسأت له شخصيا، و10000 وأكثر حضروا مساحات بيني وبينه يشهدون.. وآلاف يحضرون مساحات لي.. يشهدون على حرصي على عدم الإساءة، بحول الله“.

واختتم: ”عطاها أقرب مخرج“.

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