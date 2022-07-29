الأمير منصور بن محمد.. ما نص شهادة "الشخصية الاعتبارية" في قضية تسجيلات عبدالرزاق حمدالله؟

كشف الصحفي السعودي دباس الدوسري نص شهادة الأمير منصور بن محمد لدى لجنة الاحتراف في قضية تسجيلات النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب النصر السابق، والاتحاد حاليا.

ووفقا لدباس الدوسري فإن ”الشخصية الاعتبارية“ الأمير منصور بن محمد شهد أن المفاوضات مع حمدالله كانت بموافقة شفهية من العضو الداعم الأمير خالد بن فهد.

وحرك النصر، شكوى، ضد مهاجمه السابق عبدالرزاق حمدالله، ومسؤولين في نادي الاتحاد الذي انضم إليه اللاعب في يناير الماضي.

ويتهم النصر حامد البلوي بالتفاوض مع اللاعب المغربي في الفترة المحمية للعقد وتحريضه على الرحيل عن النادي.

وفي أبريل الماضي، أثار مقطع صوتي يزعم مروجوه أنه لعبدالرزاق حمدالله وحامد البلوي، جدلا واسعا، بين جماهير النصر والاتحاد.

ولم يتطرق المتحدثان في المقطع المنسوب لحمدالله والبلوي إلى أندية بذاتها، لكن الأمر كان يدور حول رغبة اللاعب في اللعب لنادٍ يريده، وهو ما أكده الطرف الآخر.

من جهته قال عايد الرشيدي عبر ”قناة 24 الرياضية“ إن لجنة الاحتراف تقوم بعمل من جميع الجوانب حتى لا تظلم النصر أو الاتحاد، وأشار إلى أن اللجنة قد تضر بقراراتها ناديا لموسمين.

في حين قال بندر الرزيحان إن قضية تسجيلات حمدالله طال أمرها وإنه كان يمكن حل القضية من شهر، خاصة بعد تطابق الصوت. وأوضح أنه كان يجب حل المشكلة قبل انطلاق الموسم الرياضي.

بندر الرزيحان :

قضية "تسجيلات حمدالله" ..

أمرها طال أكثر من المطلوب .. وكان يجب حلها قبل أن ينتهي الموسم الرياضي ..

سوالف رياضية ..

( الاتحاد الهلال النصر الأهلي الشباب )@banderalrezohan pic.twitter.com/KYf1oqP6M2 — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) July 29, 2022

وأشار إلى أنه، في حال كانت العقوبة غرامة مالية بمليون ريال، وإيقاف النادي فترة تسجيل واحدة، وإيقاف اللاعب 6 أشهر، فإنه يجب إعادة اللوائح، وقال إنه يعرف إن الاتحاد الدولي يجرم“ الحديث معه في الفترة المحمية.

وأكد أن هذه العقوبات خفيفة جدا وأنه يجب أن تكون العقوبات مغلظة ورادعة، وأوضح أنه إذا أُوقف الاتحاد لفترة تسجيل واحدة وإيقاف الإداريين 6 أشهر واللاعب 4 أشهر، فإن الأمر بسيط وقد يحدث في المستقبل أمور قد ”لا تحمد عقباها“، ولا بد من مراجعة اللائحة.

وفي 23 نوفمبر الماضي، أعلن نادي النصر فسخ عقد حمدالله من طرف واحد بسبب قانوني مشروع، وبحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، وفق بيان النادي.

وقال النصر إنه ‏يحتفظ بجميع الحقوق المالية والقانونية المترتبة على ذلك أمام الجهات القضائية المختصة.

وفي 16 ديسمبر، أعلن نادي الاتحاد التعاقد مع حمدالله في صفقة انتقال حر، لكنه بدأ اللعب مع الفريق في يناير، بعقد يمتد لعام ونصف العام.