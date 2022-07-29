الشارقة يقدم عرضا للبرتغالي برونو تاباتا هدف الأهلي السعودي السابق

أشارت تقارير صحفية برازيلية إلى أن الشارقة الإماراتي تقدم بعرض للتعاقد مع البرازيلي برونو تاباتا لاعب الوسط المهاجم في سبورتينغ لشبونة البرتغالي.

وقال موقع ”uol“ البرازيلي، إن هذه الصفقة يمكن أن تفيد أتلتيكو مينيرو ماديا، حيث يقترب اللاعب البالغ من العمر 25 عاما من مغادرة سبورتينغ لشبونة الذي يريد التفاوض معه مقابل 5 ملايين يورو (حوالي 26.5 مليون ريال برازيلي) بينما يسعى خلفه أيضا بالميراس البرازيلي الذي ينافس الشارقة.

وبموجب قواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، يحق لأتلتيكو مينيرو الحصول على 1.8٪ من أي انتقال جديد لبرونو تاباتا. وإذا تم بيع اللاعب بالمبلغ الذي حدده سبورتينغ لشبونة، فسيحصل أتلتيكو مينيرو على 486 ألف ريال برازيلي.

ولم يلعب برونو تاباتا أبدًا مع فريق أتلتيكو مينيرو الأول رغم نشأته في أكاديمية الشباب ورحل عن النادي في 2016، ولم يرغب اللاعب في تجديد عقده ما دفع أتلتيكو مينيرو لرفع دعوى قضائية لمحاولة منعه من المغادرة.

وأضاف الموقع أن الشارقة عرض مبلغا قريبا مما طلبه سبورتينغ لشبونة فضلا عن المكافآت، وفي المقابل كان عرض بالميراس أقل مما طلبه النادي البرتغالي.

ومن المتوقع حسم الصفقة، مطلع الأسبوع المقبل، حيث يسعى الشارقة للإسراع في المفاوضات وحسم الصفقة سريعا؛ خاصة في ظل اهتمام العديد من الأندية باللاعب، وكان آخرها الأهلي السعودي.

وقالت صحيفة ”A bola“ البرتغالية، الشهر الماضي، إن الأهلي يسعى للتعاقد مع برونو تاباتا للانضمام لصفوف الفريق السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

كما أشارت الصحيفة إلى أن الأهلي يواجه منافسة من قبل بوتافوغو البرازيلي لضم اللاعب.

وكانت تقارير صحفية ذكرت، في وقت سابق، أن الأهلي وسبورتينغ لشبونة على وفاق، وأيضا هناك رغبة من برونو تاباتا، للانتقال إلى صفوف الفريق خلال فترة الموسم المقبل، لكن الصفقة لم تتم.

وحاولت إدارة الأهلي ضم تاباتا في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، ولكن توقفت الصفقة في اللحظات الأخيرة؛ لعدم اكتمال الأوراق.