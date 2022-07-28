الفيصلي يطالب بتفعيل المادة "157".. جدل كبير بعد إعلان الزمالك فسخ تعاقده مع حمدي النقاز

أثار إعلان نادي الزمالك المصري فسخ تعاقده مع التونسي حمدي النقاز الجدل بشكل كبير في الوسط الرياضي السعودي، بعد توقيعه لأهلي جدة في الموسم الماضي، ومشاركته في عدد من المباريات.

وكان النقاز حصل من الزمالك على مستحقات بقيمة 400 ألف دولار بعد عودته للزمالك وقبل إيقاف النادي الأبيض من القيد وإعارة اللاعب التونسي إلى أهلي جدة السعودي، فاستنكر عدد كبير من الجماهير السعودية كيفية توثيق عقد اللاعب التونسي وهو على ذمة الزمالك.

رفض احتجاج نادي الهلال بشأن مشاركة حمدي النقاز مع الأهلي https://t.co/j4gFOE56KQ pic.twitter.com/Nzik3HBJq0 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) November 12, 2021

وقال أمير مرتضى المشرف العام على الكرة في الزمالك فجر الخميس: ”تم فسخ عقد حمدي النقاز مع الزمالك بالتراضي.. اللاعب التونسي سيرد جميع المبالغ التي حصل عليها من الزمالك خلال فترة تولي اللجنة المؤقتة بعد أن تنازلت اللجنة عن الحكم الصادر لصالح الزمالك من المحكمة الرياضية الدولية منتصف الموسم الماضي“.

وفور هذا الإعلان انتفض عدد من إدارات الأندية على مشاركة اللاعب التونسي صاحب الـ(29 عامًا) مع الأهلي ضد أنديتهم في النسخة الماضية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ووفقًا لتقارير صحفية سعودية فإن إدارة النادي الفيصلي بدأت بتفعيل المادة 157 من لائحة لجنة الانضباط بعد ظهور دليل جديد في قضية حمدي النقاز، والتي سبق للنادي الاحتجاج ضد مشاركته أثناء مجريات الموسم.

وبدأ فهد المدلج رئيس النادي الفيصلي البحث عن ثغرة قانونية في موضوع النقاز للوصول إلى النقاط الثلاث التي ضاعت على فريقه أمام الأهلي.

وشدد الناقد بندر الرزيحان على أن النادي الفيصلي هو المتضرر الأبرز في قضية حمدي النقاز ولولاه ما هبط، قائلا: ”أعتقد أن نادي الفيصلي هو المتضرر الأكبر من عدم قبول احتجاجه حول قانونية مشاركة اللاعب حمدي النقاز، ولو قبل الاحتجاج وأُعطيت له نقاط المباراة لما هبط لدوري الدرجة الأولى

#عاجل بدأت إدارة #الفيصلي بتفعيل المادة 157 من لائحة لجنة الانضباط بعد ظهور دليل جديد في قضية حمدي النقاز والتي سبق للنادي الرفع بالاحتجاج ضد مشاركته اثناء مجريات الموسم . pic.twitter.com/AfMLz3Tkny — أحمد العجلان (@ahmad2man) July 28, 2022

#عاجل بدأت إدارة #الفيصلي بتفعيل المادة 157 من لائحة لجنة الانضباط بعد ظهور دليل جديد في قضية حمدي النقاز والتي سبق للنادي الرفع بالاحتجاج ضد مشاركته اثناء مجريات الموسم . pic.twitter.com/2QDyIhDIUL — العرابي الحارثي (@0z9_r) July 28, 2022

أعتقد أن نادي #الفيصلي هو المتضرر الأكبر من عدم قبول احتجاجه حول قانونية مشاركة اللاعب #حمدي_النقاز ولو قبل الاحتجاج وأُعطيت له نقاط المباراة لما هبط لدوري الدرجة الأولى pic.twitter.com/Z1ymGuKYho — بندر الرزيحان (@banderalrezohan) July 28, 2022

الأمر لم يتوقف عند الفيصلي، بل أثار إعلان فسخ الزمالك تعاقده مع النقاز غضبا عارما بين جماهير الهلال التي طالبت أيضًا هي الأخرى بإلغاء قرار حرمان الفريق من القيد على خلفية أزمة محمد كنو.

وشارك النقاز مع الأهلي في مباراة أمام الهلال في الدوري، وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، وتقدم نادي الهلال بشكوى رسمية ضد قانونية مشاركة النقاز إلى لجنة الانضباط والأخلاق.

وتم الرد على الشكوى بالرفض، كما تم رفض استئناف الهلال ضد القرار.

وقررت غرفة فض المنازعات حرمان الهلال من قيد الصفقات الجديدة لفترتي تسجيل (صيف 2022 وشتاء 2023)، على خلفية الشكوى المقدمة من نادي النصر ضد اللاعب محمد كنو، الذي وقع على تجديد عقده مع الهلال، وفسخ عقده مع النصر.

وتقدم الهلال بطلب رسمي إلى مركز التحكيم الرياضي السعودي؛ من أجل تعليق قرار غرفة فض المنازعات بمنع الهلال من القيد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتعليقًا على هذه الأزمة استنكر الإعلامي خالد القحطاني رفض لجنة الانضباط والأخلاق شكوى الهلال بشأن مشاركة النقاز ووجه سؤاله إلى اتحاد القدم السعودي قائلا: ”الزمالك أعلن عن فسخ عقد لاعبه حمدي النقاز.. وقع للزمالك في سبتمبر 2021.. انتقل إلى الأهلي في أكتوبر 2021.. الهلال قدم احتجاجه في نوفمبر 2021 وتم رفض الاحتجاج.. اليوم بعد 8 أشهر من الرفض يعلن الزمالك عن فسخ عقده بعد أن امتد إلى 11 شهرا، خلاله حدثت القضية.. ممكن تفهمونا ليه تم الرفض؟“.

الزمالك اعلن عن فسخ عقد لاعبه حمدي النقاز وقع للزمالك في سبتمبر2021

انتقل الى الاهلي في اكتوبر2021

الهلال قدم احتجاجه في نوفمبر2021

وتم رفض الاحتجاج اليوم بعد 8أشهر من الرفض يعلن الزمالك عن فسخ عقده بعد ان امتد الى 11شهر خلاله حدثت القضية ممكن تفهمونا ليه تم الرفض؟ @saudiFF https://t.co/jFTyWJS65R pic.twitter.com/zHcvereNiD — خالد القحطاني (@khaled_q28) July 28, 2022

كما استنكر الإعلامي السعودي الدكتور بسام اللحياني هذا القرار قائلا: ”عن أي عقد يتحدث نادي الزمالك ومنذ متى بدأ ومتى ينتهي وما دام هناك عقد ومنازعات قانونية لدى الفيفا إذاً العقد مسجل في الاتحاد المصري!“.

وأضاف: ”سؤالي للأخوان في لجنة الاحتراف ومركز التحكيم واللجان المستقلة المحلية في الاتحاد السعودي لكرة القدم.. لماذا لم نر تحركا مماثلا لقضايا أخرى للتأكد بدلاً من رفض القضية؟“.

عن اي عقد يتحدث نادي #الزمالك ومنذ متى بدأ ومتى ينتهي ومادام هناك عقد ومنازعات قانونية لدى الفيفا اذاً العقد مسجل في الاتحاد المصري!

سؤالي للأخوان في لجنة الاحتراف و مركز التحكيم واللجان المستقلة المحلية في @saudiFF

لماذا لم نرى تحرك مماثل لقضايا اخرى للتأكد بدلاً من رفض القضية https://t.co/0Vn3pitY39 pic.twitter.com/ojTrY0ilo5 — د.بسام اللحياني (@bassamh02) July 28, 2022

يذكر أن النقاز انضم إلى الزمالك قادمًا من النجم الساحلي في صيف 2018، لكنه فسخ عقده من طرف واحد في فبراير 2020 ولعب لاحقا لفريق سودوفوا الليتواني، ثم الترجي التونسي، وعاد للزمالك في صيف 2021.

ولم يستطع الزمالك قيد حمدي النقاز في قائمته بسبب عقوبة إيقاف القيد، ليلعب الظهير التونسي لأهلي جدة السعودي في الموسم الماضي.