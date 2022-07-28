رسميًا: الإسباني فيسينتي مورينو مديرًا فنيًا لنادي الشباب السعودي

أعلن نادي الشباب السعودي، اليوم الخميس، عن تعيين الإسباني فيسينتي مورينو مدربًا جديدًا لمدة موسم واحد.

وجاء الإعلان عن التعاقد خلال معسكر الشباب في السعودية استعدادًا للموسم الجديد.

ودرب مورينو (47 عامًا) إسبانيول في الموسمين الماضيين، وقاده للصعود لدوري الدرجة الأولى الإسباني بعد الفوز بلقب دوري الدرجة الثانية، وترك الفريق الكتالوني، في مايو/ آيار الماضي، وقاد قبله مايوركا.

وسيتولى مورينو قيادة الشباب خلفًا للروماني ماريوس شوموديكا الذي انتقل لتدريب الرائد بالدوري السعودي.

وأنهى الشباب، الموسم الماضي، في المركز الرابع، وأثيرت تكهنات في الفترة الماضية حول تعيين كيكي سيتين مدرب برشلونة السابق، لكن وقع الاختيار على مواطنه مورينو.

يذكر أن فيسينتي مورينو بلا نادٍ منذ رحيله عن إسبانيول، في مايو الماضي، علمًا بأنه سبق أن درب أندية ريال مايوركا، وجيمناستيك، وخيريز في إسبانيا.

وأطول مسيرة تدريبية لفيسينتي مورينو كانت مع جيمناستيك، حيث قاده في 147 مباراة بين 2013 و2016، مقابل 133 مباراة مع ريال مايوركا بين 2017 و2020، و85 مباراة مع إسبانيالو بين 2020 و2022، و26 مباراة مع خيريز بين 2011 و2012.

وحقق فيسينتي مورينو مع إسبانيول لقب الدوري الإسباني للدرجة الثانية، موسم 2020/2021، وأعاده إلى دوري الدرجة الأولى، قبل أن تتم إقالته.

وفي الموسم الماضي احتل الشباب المركز الرابع في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 55 نقطة من 30 مباراة، وتأهل إلى كأس السوبر السعودي بنظامه الجديد مع الهلال والنصر والفيحاء، وودع من نصف النهائي في كأس خادم الحرمين الشريفين.

وفي السوق الصيفي الحالي، تعاقد الشباب مع محمد آدامز، وأحمد عبده جابر، وسعيد الربيعي، وكيم سيونغ غيو، وغريغورز كريشوياك.