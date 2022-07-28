الشباب السعودي يكمل اتفاقه مع المدرب الإسباني فيسنتي مورينو

قالت صحيفة ”الرياضية“ السعودية، اليوم الخميس، إن نادي الشباب أكمل اتفاقه مع الإسباني فيسنتي مورينو لتولي تدريب الفريق الأول.

ووفقا للصحيفة فإن إدارة الشباب اتفقت بشكل نهائي مع فيسنتي مورينو، الذي يبلغ من العمر 47 عامًا لتدريب الفريق الأول، وتنتظر وصوله الليلة لمعسكر الفريق لتوقيع العقد.

وأضافت أن الاتفاق مع فيسنتي مورينو جاء بعدما ألغت إدارة الشباب الاتفاق مع مواطنه خافيير كاييخا «كاليخا» قبل بدء مهمته التدريبية، بسبب تغييره عدد المساعدين، وإصراره على مساعد مدرب يبلغ 29 عامًا رفضته الإدارة.

وفيسنتي مورينو بلا ناد منذ رحيله عن إسبانيول في مايو الماضي، علما أنه سبق أن درب أندية ريال مايوركا وجيمناستيك وخيريز في إسبانيا.

وأطول مسيرة تدريبية لفيسنتي مورينو كانت مع جيمناستيك وقاده في 147 مباراة بين 2013 و2016، مقابل 133 مباراة مع ريال مايوركا بين 2017 و2020، و85 مباراة مع إسبانيالو بين 2020 و2022، و26 مباراة مع خيريز بين 2011 و2012.

وحقق فيسنتي مورينو مع إسبانيول لقب الدوري الإسباني للدرجة الثانية موسم 2020/2021، وأعاده إلى دوري الدرجة الأولى، قبل أن تتم إقالته.

وفي الموسم الماضي احتل الشباب المركز الرابع في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 55 نقطة من 30 مباراة وتأهل إلى كأس السوبر السعودي بنظامه الجديد مع الهلال والنصر والفيحاء، وودع من نصف النهائي في كأس خادم الحرمين الشريفين.

وفي السوق الصيفي الحالي تعاقد الشباب مع محمد آدامز، وأحمد عبده جابر، وسعيد الربيعي، وكيم سيونغ غيو، وغريغورز كريشوياك.