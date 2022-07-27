رسميًا: النصر السعودي يعلن تجديد عقد عبدالله مادو حتى 2025

أعلن نادي النصر السعودي، تجديد تعاقده رسميًا مع مدافعه الدولي عبدالله مادو حتى عام 2025، رغم تقارير رحيله عن ”العالمي“ في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأصدر نادي النصر بيانًا رسميًا قال فيه: “ جددت إدارة نادي النصر عقد اللاعب الدولي عبدالله مادو حتى عام 2025.. متمنين له التوفيق مع ناديه العالمي“.

جددت إدارة نادي #النصر عقد اللاعب الدولي عبدالله مادو حتى عام 2025 متمنين له التوفيق مع ناديه #العالمي 🙏💛 pic.twitter.com/huCwSVhsaP — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) July 27, 2022

وفضّل رودي غارسيا المدير الفني للنصر اصطحاب القائد عبدالله مادو الذي يبلغ من العمر “28 عاماً” لمعسكر إسبانيا لمتابعة مستواه قبل اتخاذ القرار النهائي باستمراره أو رحيله.

وكانت تقارير صحية قد راجت خلال الفترة السابقة بأن عبدالله مادو سيرحل عن النصر بعد غيابه الطويل في الموسم السابق بسبب الإصابة التي أثرت على مشواره مع النصر.

وغاب عبدالله مادو عن عدد كبير من المباريات في الموسم المنصرم مع النصر حيث لم يشارك إلا في 7 مباريات فقط بالدوري السعودي بواقع 414 دقيقة لعب.

وبدأ عبدالله مادو في الفئات السنية بنادي النصر ولعب بالفريق الأول لكرة القدم منذ 2012 إلى الآن.

وحصل مادو على 6 بطولات خلال مسيرته مع نادي النصر، وهي الدوري السعودي 3 مرات وكأس ولي العهد مرة واحدة في موسم 2013/14 وكأس السوبر المحلي مرتين عامي 2019 و2020.

‏ونجح نادي النصر، بالفوز في منافسات الجولة الأخيرة من الدوري السعودي، ليحتل المركز الثالث، ويتأهل للمشاركة في كأس السوبر السعودي مع الهلال، والاتحاد، والفيحاء.