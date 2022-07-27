تقرير: طليقة إيغالو سبب عدم مرافقته للهلال في معسكر برمنغهام

أشارت تقارير صحفية بريطانية إلى أن سونيا الزوجة السابقة للنيجيري أوديون إيغالو مهاجم الهلال السعودي هي السبب في عدم مرافقته لبعثة الزعيم خلال المعسكر المقبل في مدينة برمنغهام البريطانية بسبب دعوى قضائية رفعتها ضده عقب انفصالهما وخلال فترة لعبه في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان الخلاف بدأ بينهما، في يناير/كانون الثاني 2020، حسبما ذكرت صحيفة ”thisdaylive“ النيجيرية عندما حذف مهاجم نيجيريا السابق وحبيبة طفولته سونيا صورهما من تطبيق انستغرام الخاص بهما مما أثار تكهنات بأزمة زواجهما.

ومنذ ذلك الحين، لم تتم مشاهدة كلاهما معًا، ولم يشارك أي منهما صور الآخر لأنهما توقفا عن الاحتفال بذكرى زواجهما. بعد ذلك عادت سونيا إلى اسمها قبل الزواج أديسوا على وسائل التواصل الاجتماعي.

الهلال يكشف قائمة معسكر برمنغهام.. وإيغالو يتخلف عن البعثة لأسباب قانونية https://t.co/h0dskK6p4v pic.twitter.com/4dDaqUFD1U — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 27, 2022

ورفعت سونيا دعوى قضائية ضد مهاجم الهلال بزعم عدم دفعه إعالة طفلهما وإنجابه طفلة من امرأة أخرى، إلا أن سونيا تحافظ على مكانتها كزوجة شرعية له، ولذلك رفعت ضده دعوى تمنعه من دخول بريطانيا حتى لا يتم القبض عليه ودفع ما عليه من مبالغ مالية لها.

وقالت سونيا عبر حسابها على إنستغرام: ”تهانينا إيغالو على وصول طفلك (فبراير) ، لقد تلقيت للتو بريدًا إلكترونيًا من المحكمة الآن، آه أيها الأب لا يزال لديك زوجة قانونيًا“.

واستجاب إيغالو، هداف كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الموسم الماضي، بشكل غير مباشر للرسالة التي زعمت أن لديه بالفعل طفلًا آخر من امرأة أخرى.

ومن الواضح أن سونيا حاولت أن تحرجه عبر ”إنستغرام“ عندما نشرت منشورًا مفاده أن امرأة أخرى أنجبت للتو طفلًا لمهاجم مانشستر يونايتد السابق. كما زعمت أن إيغالو ، الذي عاد إلى نيجيريا بعد انتهاء الدوري السعودي للمحترفين، رفض دفع إعالة الطفل، وأجاب إيغالو ، في منشور على حساب إنستغرام الخاص به: ”لا يمكنك أبدًا إسقاط رجل صالح. من باركه الله لا أحد يستطيع أن يلعنه“.

وتردد أن مهاجم الهلال على علاقة عاطفية مع ممثلة نوليوود ”ليليان إيسورو“ التي انفصلت عن زوجها السابق أوبي فرانكلين، بينما لدى إيغالو وسونيا 3 أطفال من زواجهما.