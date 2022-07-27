الهلال يكشف قائمة معسكر برمنغهام.. وإيغالو يتخلف عن البعثة لأسباب قانونية

أعلن الجهاز الفني لنادي الهلال بقيادة الأرجنتيني رامون أنخيل دياز، مساء اليوم الأربعاء، عن قائمته التي سيخوض بها معسكره الخارجي في مدينة برمنغهام البريطانية، والتي خلت من اسم النيجيري أوديون إيغالو.

ويدخل الهلال معسكرًا في مدينة برمنغهام الإنجليزية، في الفترة من 29 يوليو الجاري، وحتى 12 أغسطس المقبل، استعدادًا للموسم الجديد بالدوري السعودي، وسيعود الفريق الأزرق إلى الرياض يوم 15 من الشهر المذكور، وسيخوض 4 وديات خلاله.

وخلت قائمة الهلال من اسم أوديون إيغالو بعد تعثر مغادرته مع البعثة لأسباب قانونية بشأن قضية عائلية.

وأشارت بعض التقارير الإعلامية إلى أن إيغالو ممنوع من دخول المملكة المتحدة ”بريطانيا“ بسبب قضية عائلية منظورة أمام القضاء هنا، دون الكشف عن فحوى هذه القضية.

وأعلن نادي الهلال أن الجهاز الفني بقيادة رامون دياز خصص برنامجًا تدريبيًا للاعب أوديون إيغالو برفقة أحد أعضاء الجهاز الفني في مقر النادي بالعاصمة الرياض خلال مدة معسكر الفريق، وذلك بعد تعذر مرافقته للفريق لأسباب قانونية مستجدة بشأن قضية عائلية.

وكشف نادي الهلال في بيان رسمي أن مصعب الجوير، وعبدالله رديف، سينضمان للمعسكر في برمنغهام فور انتهاء مشاركتهما مع الأخضر الشاب في بطولة كأس العرب تحت 20 سنة.

وأكد الهلال في بيان أن الثنائي صالح الشهري، ومتعب المفرج، سيواصلان برنامجيهما التأهيليين في سبيتار.

وفيما يلي قائمة الهلال المتوجهة إلى بريطانيا:

ويستعد الهلال لموسم قادم قوي في ظل عدم قدرته على التعاقد مع لاعبين جدد، وسعْي المنافسين المحليين لإبرام صفقات والتعاقد مع مدربين كبار.

وتوّج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، للمرة الثالثة على التوالي، والـ18 في تاريخه، على حساب نظيره الاتحاد في الجولات الأخيرة من عمر الموسم.

”الزعيم“ تُوج بلقب الدوري السعودي للمرة 18 في تاريخه، والثالثة على التوالي، ليحتفظ بالنسخة الحالية من كأس الدوري السعودي بعدما حقق اللقب 3 مرات متتالية.

وبات الهلال الفريق الأكثر تتويجًا بلقب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 18 لقبًا، بفارق 9 ألقاب عن النصر، كما وصل للقب رقم 65 في تاريخه بتحقيق 18 بطولة دوري، و8 بطولات آسيوية، و9 بطولات من كأس الملك، و13 بطولة كأس ولي العهد، و4 ألقاب عربية، و2 بطولات خليجية، ولقب كأس السوبر المصري السعودي بجانب الفوز بلقب كأس السوبر السعودي 3 مرات، وكأس المؤسس مرة واحدة، و6 بطولات من كأس الأمير فيصل.