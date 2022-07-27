خلاف "المساعدين" ينهي الاتفاق بين ناديي الشباب والمدرب خافيير كاييخا

كشفت صحيفة ”الرياضية“ أن نادي الشباب ألغى اتفاقه مع المدرب الإسباني خافيير كاييخا (كاليخا) للتعاقد معه خلال الموسم الجديد، وتم إبلاغه رسميًا بذلك.

وقالت الصحيفة إن إدارة الشباب برئاسة خالد البلطان قامت بإلغاء الاتفاقية بسبب تغييره عدد المساعدين، وإصراره على مساعد مدرب يبلغ 29 عامًا رفضته الإدارة، لذلك تم إلغاء الاتفاقية الموقعة بينهما بعد رفضه تغيير موقفه.

وكانت صحيفة الرياضية ذكرت سابقًا أن إدارة الشباب أتمت الاتفاق مع المدرب الإسباني ليتولى تدريب الفريق، خلفًا للروماني ماريوس سوموديكا الذي أنهى النادي التعاقد معه عقب انتهاء الموسم الماضي.

وكان نادي ‎الشباب اتفق نهائيًا مع كيكي سيتين لتولي قيادة الفريق للموسم الجديد، قبل أن يختلف الطرفان، وتتعثر المفاوضات، وتلغى الاتفاقية التمهيدية بين الطرفين.

وكان المدرب الإسباني تولى، الموسم الماضي، تدريب فريق ديبورتيفو ألافيس الإسباني لمدة 9 أشهر قبل الاستغناء عنه بسبب النتائج رغم تجديد عقده موسمين.

وتولى كاييخا تدريب ديبورتيفو ألافيس في 2021، ونجح معه في البقاء ضمن دوري الدرجة الأولى، مما دفع إدارة النادي الإسباني إلى تمديد عقده موسمين، حتى قرر النادي الاستغناء عن خدماته بسبب سوء النتائج السلبية في ديسمبر الماضي.

وقاد المدرب الإسبانى صاحب الـ44 عامًا، نادي فياريال الإسباني للناشئين خلال الفترة من 2012 إلى 2017 م، حتى انتقل بعدها إلى تدريب فريق فياريال (ب)، ثم قيادة الفريق الأول في الموسم نفسه 2017 ولمدة موسم واحد ليتم إنهاء عقده ويعود مرة أخرى في الموسم التالي في 2019.