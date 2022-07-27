إدارة الهلال تتجه لرفع شكوى ضد شخصية رياضية سابقة بعد إساءته للجماهير

كشفت صحيفة ”الجزيرة“ السعودية، عن أن إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، بصدد رفع شكوى ضد شخصية رياضية سابقة، بعد إساءته للجماهير عبر إحدى مساحات منصة ”تويتر“ والمساس بعقيدتهم.

وكان العديد من الجماهير والنقاد الرياضيين واللاعبين السابقين السعوديين أعربوا عن ضيقهم من حديث الدكتور عبد اللطيف بخاري، عضو الاتحاد السعودي لكرة القدم الأسبق، بعد حديثه في إحدى المساحات عبر ”تويتر“، موجها نقدا لاذعا لبعض من جمهور الهلال.

وقال الدكتور عبد اللطيف بخاري، في مساحة نظمها الإعلامي الرياضي محمد أبو هداية: ”استرجعوا معي هذه المقولة، كتبت من قبل وقلت الهلال يمتعني جدا وجدير بالبطولة وهذه متفقين عليها، ولكني قلت في حوار سابق من 4 سنوات أنني أشم عملا خفيا لتمكينه من بطولة الدوري دعونا نستمتع بدوري نزيه وممتع)، والآن نراه يجري على الساحة، ما أخشاه أن الناس دول متعصبين ولما كنت صغيرا في الثانوية كنت أقول معقول فيه ناس يشركوا بالله ويعبدون الشمس والبقر والنار، ولكن والله ثم والله إنه أكاد أشك أن فيه بعض الناس يعبدون الهلال، لهذه الدرجة، وطبعا هما صغار“.

وأضاف: ”أنا بعد حديثي السابق عن الهلال جاء لي تهديدات ووعيد أكثر ما تتصوروا، ولكن ما أقصده قوله اتقوا الله في الشباب اللي طالعين، وقرأنا في القرآن كيف البعض ضخموا التماثيل لدرجة عبادتها، والسؤال المهم أين هو الدور الفعلي الوطني للثقافة الرياضية، واعطوني جهة تثقف الناس، والبرامج الرياضية كلها تطرح طروحات فيها نكاف، وأنا لا أتابعهم لأنهم لا يطرحون قضية أو شيء مبني على أسس، كلها صراعات على أشياء لا تقدم أو تؤخر ولن تطور الفكر أو المنظومة للأمام، أين الإعلام الرياضي؟“.

وقال خالد العقيلي، لاعب النصر السابق، تعليقا على تصريحات الدكتور عبد اللطيف بخاري: ”ما قاله الدكتور البخاري سقطة قوية جدا لا تغتفر، هي بالأخير كرة القدم ويجب أن نبعد الدين عن الكرة، وأن يصفه جماهير الهلال بعبدة البقر والنار لا يصح، يجب أن يحاسب حساب عسير على كلامه مستحيل نرضى بالكلام الذي قاله، حتى اللي فاتحين المساحة يجب أن يعاقبوا لأن ما فيه أحد وقفه عند حده، إلى هنا الأمر خطير جدا لا يتطور رجاء، ما قاله الدكتور بخاري سقطة في حق الرياضيين أجمع“.

بارك الله فيك أبو عبدالعزيز @aboazaz05 ونفع بك .. حديث العقلاء يقرأ ابعاد الطرح فينبه ويحذر!..

فتداركوا الأمر وقد استفحل @Fahad_Alotaibi_ @SalmanAlghannam#بخاري_يكفر_جمهور_الهلال pic.twitter.com/58TdyAMM4a — Adel (@AD_Alsulaiman) July 27, 2022

وعلق الإعلامي نايف الروقي على الواقعة، قائلا: ”من صوته يبدو شخص طيب ولطيف لكن مشكلته لا يجيد التعامل مع الإعلام، وهذه مشكلة كبيرة!.. هناك أناس منذُ سنوات طويلة موجودين بالإعلام ويعيشون وهم النجومية وهم في حقيقة الأمر وبالتحديد في الأوساط الإعلامية محل سخرية وتندر من الغير، يارب رحمتك وعفوك“.

من صوته يبدو شخص طيب ولطيف لكن مشكلته لا يجيد التعامل مع الإعلام.

وهذه مشكلة كبيرة!

هناك أناس منذُ سنوات طويلة موجودين بالإعلام ويعيشون وهم النجومية وهم في حقيقة الأمر وبالتحديد في الأوساط الإعلامية محل سخرية وتندر من الغير.

يارب رحمتك وعفوك.#بخاري_يكفر_جمهور_الهلال#روقيات — نايف الروقي | NAIF ALROQI (@naifal_5) July 27, 2022

وقال الإعلامي حامد القرني، عبر حسابه: تم إحالة ما حدث في إحدى المساحات ليلة البارحة للجهات المختصة وللإدارة القانونية في نادي الهلال.. العجيب في الأمر تفاجأت بأشخاص يدافعون عن هذين (الدكتورين) والمضيف.. ألا يعلمون بأنهم يمارسون أكبر من الجُرْم الذي اقترفه من كان متحدثًا ومن كان مضيفًا“.

تم إحالة ماحدث في إحدى المساحات ليلة البارحة للجهات المختصة وللإدارة القانونية في نادي #الهلال..

العجيب في الأمر تفاجأت بأشخاص يدافعون عن هذين (الدكتورين) والمضيف..

ألا يعلمون بأنهم يمارسون أكبر من الجُرْم الذي اقترفه من كان متحدثًا ومن كان مضيفًا..#بخاري_يكفر_جمهور_الهلال — حامد القرني (@aburaydd) July 27, 2022

والدكتور عبد اللطيف بخاري، عضو سابق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، وعضو هيئة التدريس بقسم التربية البدنية بجامعة أم القرى في مكة المكرمة تخصص الإدارة والقانون الرياضي، كما عمل في الكثير من المؤسسات الرياضية، أبرزها العمل في نادي الوحدة في عدة مناصب، منها: عضو المكتب التنفيذي، وعضو مجلس إدارة، وكذلك عضو المكتب التنفيذي لأعضاء الشرف، كما ترأس ثلاث لجان في الاتحاد السعودي للتربية البدنية، وعمل رئيسًا للجنة الدراسات الاستراتيجية، وعمل وساهم في الاتحاد العربي للتربية البدنية والرياضة نائبًا للرئيس ورئيسًا للجنة العلمية، كما سبق أن ساهم في مؤسسات رياضية دولية.

يذكر أن عبد اللطيف بخاري تم إيقافه سابقا في عام 2016 على خلفية اتهاماته المثيرة لاتحاد الكرة بترتيبات تتم لتمكين الهلال للفوز بالدوري السعودي لكرة القدم في هذا الوقت.