إدارة الهلال تتجه لرفع شكوى ضد شخصية رياضية سابقة بعد إساءته للجماهير

كشفت صحيفة ”الجزيرة“ السعودية، عن أن إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، بصدد رفع شكوى ضد شخصية رياضية سابقة، بعد إساءته للجماهير عبر إحدى مساحات منصة ”تويتر“ والمساس بعقيدتهم.

وكان العديد من الجماهير والنقاد الرياضيين واللاعبين السابقين السعوديين أعربوا عن ضيقهم من حديث الدكتور عبد اللطيف بخاري، عضو الاتحاد السعودي لكرة القدم الأسبق، بعد حديثه في إحدى المساحات عبر ”تويتر“، موجها نقدا لاذعا لبعض من جمهور الهلال.

وقال الدكتور عبد اللطيف بخاري، في مساحة نظمها الإعلامي الرياضي محمد أبو هداية: ”استرجعوا معي هذه المقولة، كتبت من قبل وقلت الهلال يمتعني جدا وجدير بالبطولة وهذه متفقين عليها، ولكني قلت في حوار سابق من 4 سنوات أنني أشم عملا خفيا لتمكينه من بطولة الدوري دعونا نستمتع بدوري نزيه وممتع)، والآن نراه يجري على الساحة، ما أخشاه أن الناس دول متعصبين ولما كنت صغيرا في الثانوية كنت أقول معقول فيه ناس يشركوا بالله ويعبدون الشمس والبقر والنار، ولكن والله ثم والله إنه أكاد أشك أن فيه بعض الناس يعبدون الهلال، لهذه الدرجة، وطبعا هما صغار“.

وأضاف: ”أنا بعد حديثي السابق عن الهلال جاء لي تهديدات ووعيد أكثر ما تتصوروا، ولكن ما أقصده قوله اتقوا الله في الشباب اللي طالعين، وقرأنا في القرآن كيف البعض ضخموا التماثيل لدرجة عبادتها، والسؤال المهم أين هو الدور الفعلي الوطني للثقافة الرياضية، واعطوني جهة تثقف الناس، والبرامج الرياضية كلها تطرح طروحات فيها نكاف، وأنا لا أتابعهم لأنهم لا يطرحون قضية أو شيء مبني على أسس، كلها صراعات على أشياء لا تقدم أو تؤخر ولن تطور الفكر أو المنظومة للأمام، أين الإعلام الرياضي؟“.

