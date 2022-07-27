ليون الفرنسي يرفض عرضا من النصر السعودي لضم حسام عوار

كشف رودي غاليتي، الصحفي بشبكة ”سكاي سبورتس“، أن نادي أولمبيك ليون الفرنسي رفض عرضا من النصر السعودي للتعاقد مع اللاعب الفرنسي من أصل جزائري حسام عوار، في الميركاتو الصيفي الحالي.

وكان اللاعب صاحب الـ24 عاما حصل على الضوء الأخضر للرحيل عن ليون، وبخاصة أن عقده مع الفريق ينتهي العام المقبل.

وقال غاليتي عبر حسابه على تويتر، يوم الأربعاء، إن ”نادي ليون رفض عرضاً بقيمة 10 ملايين يورو من النصر لشراء عقد اللاعب حسام عوار“.

وأضاف: ”المدرب الفرنسي رودي غارسيا، مدرب النصر، يرغب في التعاقد مع حسام عوار، وهو على اتّصال مع اللاعب لإقناعه بقبول عرض النصر“.

🚨🔥 #AlNasr 🇸🇦 have made an offer (€10M) to #OL for #Aouar: the bid was rejected. The 🇫🇷 club asked for a higher amount. 📌 Rudi Garcia wants the #Lyon player and is in direct contact with him. #RealBetis, as reported, are trying to speed up things to beat the competition.🐓⚽ pic.twitter.com/woaONV3Fg5 — Rudy Galetti (@RudyGaletti) July 27, 2022

وعاش عوار أوقاتا صعبة خلال الفترة الماضية، بعدما تم إعلامه من قبل مُدربه الهولندي بيتر بوش بأنه لا يدخل في حساباته، وأنه سيخسر كل شيء من الجانب الرياضي إن قرر المواصلة مع ليون الموسم المقبل.

وشارك حسام عوار في مباراة ودية لفريقه مؤخرا ضد فريق فيليم الهولندي، بعد غياب طويل، لكنه فشل في تقديم أفضل مستوى له خلال المباراة.

ولم يتردد المدرب في توجيه سهامه نحو حسام عوار بشكل غير مباشر، في تصريحات للقناة الرسمية للنادي، قائلا: ”صحيح أنها مباراة ودية، لكن الخسارة بهذا الشكل غير مقبولة، لن ألوم اللاعبين، لكني منحتهم الفرصة ولم يستغلوها بشكل كامل، إذا لم يظهروا رغبة في اللعب فمن الأفضل أن يغادروا في أقرب وقت ممكن“.

وكانت تقارير قد كشفت مؤخرا أن حسام عوار مطلوب في الدوري الإسباني، هذا الصيف.

ووفقاً للمعلومات الواردة من صحيفة “ ليكيب “ الفرنسية، فإن ريال بيتيس سيجتمع مع ليون لمناقشة التوقيع مع اللاعب.

ويعد حسام عوار أحد أبناء قطاع الناشئين والشباب في أولمبيك ليون، وقد تم تصعيده إلى الفريق الأول عام 2016.

صاحب الـ24 عاماً شارك مع أولمبيك ليون في 213 مباراة، أحرز خلالها 40 هدفاً وقدم لزملائه 34 تمريرة حاسمة، كما تم استدعاؤه للمشاركة مع منتخب فرنسا الأول ببطولة دوري الأمم الأوروبية.