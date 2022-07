ليون الفرنسي يرفض عرضا من النصر السعودي لضم حسام عوار

كشف رودي غاليتي، الصحفي بشبكة ”سكاي سبورتس“، أن نادي أولمبيك ليون الفرنسي رفض عرضا من النصر السعودي للتعاقد مع اللاعب الفرنسي من أصل جزائري حسام عوار، في الميركاتو الصيفي الحالي.

وكان اللاعب صاحب الـ24 عاما حصل على الضوء الأخضر للرحيل عن ليون، وبخاصة أن عقده مع الفريق ينتهي العام المقبل.

وقال غاليتي عبر حسابه على تويتر، يوم الأربعاء، إن ”نادي ليون رفض عرضاً بقيمة 10 ملايين يورو من النصر لشراء عقد اللاعب حسام عوار“.

وأضاف: ”المدرب الفرنسي رودي غارسيا، مدرب النصر، يرغب في التعاقد مع حسام عوار، وهو على اتّصال مع اللاعب لإقناعه بقبول عرض النصر“.

🚨🔥 #AlNasr 🇸🇦 have made an offer (€10M) to #OL for #Aouar: the bid was rejected. The 🇫🇷 club asked for a higher amount.

📌 Rudi Garcia wants the #Lyon player and is in direct contact with him. #RealBetis, as reported, are trying to speed up things to beat the competition.🐓⚽ pic.twitter.com/woaONV3Fg5

