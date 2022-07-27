عمر الغامدي يكشف تطورات حالته الصحية

كشف عمر الغامدي، نجم نادي الهلال والشباب السابق، تطورات حالته الصحية بعد مكوثه في المستشفى خلال الشهر الماضي، بسبب وعكة ألمت به؛ ما أثار قلق زملائه والجمهور الرياضي على صحته.

وكتب عمر الغامدي، وقتذاك عبر حسابه الرسمي على موقع ”تويتر“: ”أمر بعارض صحي، أسأل الله لي ولكم السلامة، لا تنسونا من دعواتكم، لا حرمكم الله الأجر“.

وبعدها نشر صالح النعيمة، لاعب الهلال السعودي سابقا، صورة لزميله السابق عمر الغامدي في المستشفى، وذلك عبر حسابه على ”تويتر“.

كما نشر عدد من لاعبي الهلال السابقين بعض رسائل الدعم لزميلهم السابق عمر الغامدي، متمنين له الشفاء من المرض الذي ألم به أخيرا.

ولكن، يوم الأربعاء، أكد الغامدي استعادة عافيته، وكتب عبر حسابه على تويتر: ”الحمدلله من قبل ومن بعد أنا بصحة جيدة ولله الحمد وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى ودعواتكم الصادقة، شكرا لكم من القلب والله يجعلكم بصحة دائمة“.

الحمد لله من قبل ومن بعد انا بصحه جيده ولله الحمد وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى ودعواتكم الصادقه شكرا لكم من القلب والله يجعلكم بصحه دائمه 🙏🏼🤍 — عمر الغامدي (@gamdi66) July 27, 2022

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو أخيرا لنجم الهلال الحالي سلمان الفرج، وهو يقوم بزيارة عمر الغامدي بعد خروجه من المستشفى، وبدا فيها اللاعب بصحة جيدة.

القائد الفرج في زياره ل عمر الغامدي بعد خروجه من المستشفي pic.twitter.com/1J59Oqxu7h — الدوسري sa (@SAsaifaldosre) July 25, 2022

وعمر الغامدي هو لاعب وسط سعودي سابق، وُلد يوم الـ11 من أبريل عام 1979، وبدأ مسيرته مع فريق الهلال وتدرج في صفوف فرق الشباب به.

وصعد عمر الغامدي لاعب نادي الهلال السابق إلى صفوف الفريق الأول في عام 1999، ولعب مع الفريق 11 عاما حتى عام 2010.

ورحل عمر الغامدي إلى صفوف الشباب في عام 2010، ليقضي مع الفريق 5 سنوات قبل أن يعلن اعتزاله بشكل نهائي في عام 2015.

على المستوى الدولي، لعب عمر الغامدي مع المنتخب السعودي 47 مباراة على مدار 8 سنوات بين عامي 2000 و2008، نجح خلالها في تسجيل 5 أهداف.

وخلال مسيرته التي امتدت لنحو 16 عاما في ملاعب كرة القدم، حقق عمر الغامدي العديد مع الألقاب مع فريق الهلال، كان أبرزها الفوز بالدوري السعودي 5 مرات، وكأس الملك مرة واحدة، وكأس السوبر السعودي مرة واحدة، وكأس ولي العهد 6 مرات، وكأس الاتحاد السعودي 3 مرات، وكأس المؤسس مرة واحدة.

كما قاد ”الزعيم“ للتتويج ببطولة دوري أبطال آسيا مرة وحيدة عام 2000، وكأس أبطال الكؤوس الآسيوية مرتين، وكأس السوبر الآسيوي مرتين.

أما عربيا، فقاد الغامدي الهلال للفوز بكأس أبطال الكؤوس العربية مرة واحدة، وكأس السوبر العربي مرة واحدة، وكأس الأبطال الخليجي مرة واحدة أيضا.