مبارك الشهري: غياب تاليسكا عن معسكر النصر سببه "إنساني أكبر وأعظم من غنائه بالحفلات" (فيديو)

كشف الناقد الرياضي مبارك الشهري، أن سر غياب البرازيلي أندرسون تاليسكا، نجم النصر السعودي، عن معسكر الفريق التدريبي حتى الآن هو لأمر ”إنساني“، مؤكدا أن لديه معلومات خاصة لن يفصح عنها الآن.

وقال الشهري، في برنامج ”الحصاد الرياضي“، مساء الثلاثاء: ”تاليسكا سيتواجد في معسكر النصر يوم 29 يوليو الجاري، والسبب الرئيسي لغيابه إنساني بحت، وهذه معلومة خاصة لمشاهدي البرنامج، والتفاصيل لن أقدر أن أقولها، وغيابه ليس له علاقة بالحفلات المرتبط بها، فيه إنساني أكبر وأعظم من الحفلات، وهوايته إنه يغني وهي مجرد هواية“.

وأضاف: ”تاليسكا تواصل معه رودي غارسيا، مدرب النصر، وشرح له كافة الجوانب النفسية والإنسانية ومنحه ما يثبت ذلك والمدرب جهز له برنامجا لياقيا لمدة أسبوعين لكي يلتحق بالمعسكر في وقت لاحق، كما أن تاليسكا سيغيب عن أول جولتين في الدوري السعودي بقرار من لجنة الانضباط، ولذلك كل ما صار أن تاليسكا غاب بسب قضية إنسانية وتم الموافقة عليها من المدرب“.

وكان البرازيلي تاليسكا قد أبلغ الفرنسي رودي غارسيا المدير الفني لفريق النصر، أن لديه ظروفاً عائلية تجبره على البقاء في بلاده حتى 29 يوليو الجاري.

مبارك الشهري :

معلومة خاصة للحصاد الرياضي ..

غياب "تاليسكا" سببه انساني بحت .. و"بيريرا" هوايته "الحلب" ..

الحصاد الرياضي …

( الاتحاد الهلال النصر الأهلي الشباب )@Mubark_m9 pic.twitter.com/NhwrCDp6XE — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) July 26, 2022

وأفادت التقارير أن إدارة نادي النصر أوقعت عقوبة على تاليسكا، وفق اللائحة الانضباطية الداخلية، بسبب تأخره في الانضمام إلى المعسكر.

وأشارت التقارير إلى أن عقد تاليسكا مع النصر يمنحه الحق في أخذ إجازة لمدة 30 يومًا، تبدأ مع نهاية الموسم الماضي، الذي اختتم في 27 يونيو الجاري.

كما نشر أحد الحسابات المهتمة بكرة القدم البرازيلية، على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” فيديو يظهر خلاله تاليسكا رفقة أصدقائه، وعلق: “النجم البرازيلي مستمتع بوقته مع الأصدقاء في سلفادور باهيا”.

ورد تاليسكا على تغريدة الحساب، موضحا: “لا تقارني بباقي اللاعبين، لدي أسباب لوجودي هنا، وسرعان ما سأكون مع فريقي”.

وحرص تاليسكا بذلك على نفي وجوده في بلاده للاستمتاع، مشيراً إلى أن لديه أسباباً خاصة تحتم عليه التأخر عن الانضمام إلى معسكر النصر الذي تحتضنه ماربيا الإسبانية، مؤكداً أنه سيلتحق بزملائه في أقرب وقت.

وانتقل تاليسكا إلى صفوف النصر السعودي من نادي غوانزو الصيني في يوليو 2021 مقابل 8 ملايين يورو، وسبق له اللعب لأندية بنفيكا البرتغالي وبشكتاش التركي وباهيا البرازيلي، وانضم إلى معسكرات منتخب بلاده في 3 مناسبات، لكنه لم يلعب أي دقيقة بقميص البرازيل.

وسجل أندرسون تاليسكا 21 هدفا في 30 مباراة خاضها بقميص نادي النصر السعودي، خلال موسم 2021-2022.