وفاة نايف البيشي مشجع الأهلي السعودي

توفي أحد مشجعي النادي الأهلي السعودي، ويدعى نايف البيشي الذي يلقب بـ“أبو رهف“، مساء الثلاثاء، بعد تدهور حالته الصحية منذ هبوط ”الراقي“ لدوري الدرجة الأولى ”دوري يلو“.

وكشفت عدة حسابات جماهيرية منتمية للنادي الأهلي السعودي عبر ”تويتر“ عن وفاة نايف البيشي، متداولين آخر صورة من حسابه حيث كان يتواجد في المستشفى وهو يوجه اللوم لماجد النفيعي، رئيس النادي الأهلي، بسبب تدهور حالته الصحية نتيجة حزنه على هبوط ”الراقي“.

رحم الله المشجع الأهلاوي ابو رهف

وجميع ممن توفاهم الله من مدرج الأهلي

و والدتي وجميع اموات المسلمين

انا لله وانا اليه راجعون pic.twitter.com/BPjKK4fOjR — Dr. Rafat Abduljawad (@abduljawadrafat) July 27, 2022

ونعى حساب بدر التركستاني على ”تويتر“ المشجع الراحل، قائلا: ”إنا لله وإنا إليه راجعون، أخوي وحبيبي عاشق الأهلي نايف البيشي إلى رحمة الله، أتعبك الأهلي وأتعبنا كلنا، والله وإحنا صغار في الحارة نتعلم منه حب الأهلي وحضور المباريات براً في جميع مناطق المملكة، استودعناك الله يابو رهف وأسكنك الله فسيح جناته“.

حسبنا الله ونعم الوكيل وإنا لله وإنا إليه راجعون اخوي وحبيبي عاشق الأهلي نايف البيشي إلى رحمة الله أتعبك الأهلي وأتعبنا كلنا والله وحنا صغار في الحارة نتعلم منه حب الأهلي وحضور المباريات براً في جميع مناطق المملكة أستودعناك الله يابو رهف وأسكنك الله فسيح جناته 🤲🏻 pic.twitter.com/XvWlzYSGzi — Eng. Bader Turkistani (@B_A_turkistani) July 26, 2022

كما نعى الإعلامي الرياضي سامي القرشي، المشجع الراحل، قائلا: ”وفاة المشجع الأهلاوي أبو رهف، حزن يضاف لأحزان الأهلاوية التداعيات كبيرة ومحزنة لا يفهمها من لا يعلم ماذا يعني الأهلي لشريحة كبيرة من المجتمع، أي تهبيط للأنفس هذا وأي رياضة وأي رئيس لجثث جماهير ناديه جليس، سيدي الوزير نال منهم التعب ولا زال يُرمى على نيرانهم الحطب“.

وفاة المشجع الاهلاوي ابو رهف

حزن يضاف لاحزان الاهلاوية التداعيات كبيرة ومحزنة

لا يفهمها من لا يعلم ماذا يعني الاهلي لشريحة كبيرة من المجتمع اي تهبيط للانفس هذا

واي رياضة واي رئيس لجثث جماهير ناديه جليس سيدي الوزير

نال منهم التعب

ولازال يُرمى على نيرانهم الحطب — سامي القرشي (@samialqorashi) July 27, 2022

انتقل إلى رحمة الله صاحب هذا الحساب

نايف البيشي دعواتكم له بالرحمه والمغفره تدهورت حالته الصحيه بعد هبوط الاهلي إنا لله وانا اليه راجعون pic.twitter.com/74WL7iMj29 — حماد الطويرقي (@Hammad_altwerqi) July 26, 2022

وشكل هبوط الأهلي صدمة كبيرة لجماهيره الغفيرة في المملكة العربية السعودية، حيث شهدت فترة ما بعد المباراة حالات إغماء بين الجماهير ووفيات وصل عددها إلى 12 بحسب تقارير سعودية.

ونقل مشجعون للنادي الأهلي عبر ”تويتر“ أنباء عن وفيات دون الإعلان عن الأمر بشكل رسمي.

وقال حساب لشخص على ”تويتر“ يدعى سلطان داغستاني: ”الأخ العزيز، والمشجع الأهلاوي الكبير حسن جمعة، انتقل إلى رحمة الله مباشرة بعد نهاية مباراة الأهلي، أمس، وهبوطه إلى الدرجة الأولى، تحمّل الكثير، وما استطاع تحمّل الهبوط، الله يرحمك ويغفر لك، ويسكنك فسيح جناته، الله يدمر كل من تسبب بسقوط الأهلي“.

الأهلي كان قد هبط لـ“دوري“ يلو بنهاية الموسم المنقضي من دوري المحترفين، في ظل احتلاله المركز قبل الأخير بجدول الترتيب.

وأتى هذا الهبوط بعد موسم كارثي قدمه ”الراقي“، إذ حقق الفوز في ست مباريات فقط، وتلقى الهزيمة في عشر، فيما تعادل في 14 لقاء، ليحصد 32 نقطة فقط من 30 مباراة.

ورغم هذا الهبوط إلا أن ماجد النفيعي، رئيس النادي، أعلن بشكل رسمي استمراره في منصبه، رافضًا حتى إقالة موسى المحياني، المدير التنفيذي لكرة القدم بالنادي، رغم تحميل الجماهير مسؤولية ما حدث له.

وبدأ الفريق معسكره في تركيا، يوم السبت الماضي، حيث يستعد للموسم الجديد، بقيادة مدربه روبرت سيبولدي، الذي لم يرحل أيضًا عقب الهبوط.

وسيخوض الأهلي أربع مباريات ودية خلال هذا المعسكر، مع فرق قطرية وجزائرية وسعودية، فيما سيخلو من أي مباراة مع فريق أوروبي.

البداية ستكون بمواجهة الشحانية القطري في 28 من يوليو الجاري، ثم لقاء شباب بلوزداد الجزائري في الثاني من أغسطس المقبل، فالخليج والرائد السعوديين في السادس والتاسع من الشهر ذاته.

ومن المقرر أن ينطلق الموسم الجديد 2022-2023 من دوري يلو، في 22 من أغسطس المقبل.

مواجهات #الأهلي الودية خلال معسكره الإعدادي المقام في تركيا ⚽️#الأهلي_في_تركيا pic.twitter.com/KEIyx3YxgV — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) July 24, 2022

وكان النادي أعلن عن تعاقده رسميًا مع حارس المرمى البرازيلي رينان ريبيرو لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد.

ونشر النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو لأبرز لقطات الحارس رينان ريبيرو، ورحب به، متمنيًا له التوفيق في مشواره مع الفريق.

وأنهت إدارة النادي الأهلي إجراءات التعاقد مع رينان ريبيرو، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي سبورتنغ لشبونة البرتغالي، حيث وقع عقود انضمامه لموسم واحد حتى 2023، مع أفضلية التجديد لعام آخر.