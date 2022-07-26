الرياضية: قرار "التحكيم الرياضي" سيصدر اليوم أو غدًا بخصوص طلب "التدابير الوقتية" في قضية محمد كنو

كشفت صحيفة ”الرياضية“ عن آخر المستجدات الخاصة بقضية محمد كنو، لاعب فريق الهلال السعودي، وطلب التدابير الوقتية الذي تم تقديمه لمركز التحكيم الرياضي بشأن القضية.

وقالت الصحيفة، يوم الثلاثاء: ”مركز التحكيم الرياضي يُفترض أن يُصدر، اليوم أو غدًا، قراره حول طلب نادي الهلال بشأن التدابير الوقتية، ورفع قرار منع التسجيل الصادر من غرفة فض المنازعات في قضية محمد كنو“.

وأضافت الصحيفة نقلًا عن مصدرها، أنه ”بحسب القواعد الإجرائية لمركز التحكيم يجب الرد خلال 10 أيام من رفع الطلب المعجل وهو ما فعلته إدارة الهلال باستعجال طلب الرد“.

وأوضحت: ”إدارة الهلال ترى أن الضرر قد وقع عليهم مع فتح فترة الانتقالات وعدم قدرتهم على تسجيل لاعبين جدد محليين وأجانب“.

وكان الهلال قد طالب مركز التحكيم الرياضي الاستعجال في الرد على طلبه الخاص بالتدابير الوقتية في قضية لاعبه محمد كنو المتنازع عليه مع النصر.

وترغب إدارة نادي الهلال برفع قرار منع التسجيل الصادر من غرفة فض المنازعات الخاص بقضية كنو مايو الماضي.

وعادت قضية كنو للواجهة من جديد خلال الـ48 ساعة الأخيرة بعدما كشف القانوني أحمد الأمير عن تعديلات أجراها مركز التحكيم الرياضي السعودي المنظورة أمامه قضية كنو حاليًا خاصة بالقواعد الإجرائية دون الإعلان عنها.

الأمير أوضح أنه تم إجراء تعديل في المادة الـ29 من القواعد الإجرائية لمركز التحكيم والخاصة بالشروط الخاصة بالموافقة على بند التدابير الوقتية، مشيرًا إلى أن هذا التعديل تم في 12 مايو الماضي دون أن يتم الإعلان عنه، وهو ما رآه البعض لخدمة الهلال.

وكان الهلال قد تقدم بطلب لتعليق العقوبة المفروضة عليه من غرفة فض المنازعات بمنعه من التسجيل لفترتي انتقال حتى الفصل النهائي في القضية، وذلك عملًا ببند التدابير الوقتية كونه طرفًا متضررًا من العقوبة.

وأوضحت التقارير الصحفية أن الهلال خاطب مركز التحكيم الرياضي وطالبه بالاستعجال في رده على طلبه تعليق العقوبة، وفند في خطابه الأضرار المباشرة المترتبة على البت في قضية كنو والتي على رأسها منعه التسجيل في ظل بدء فترة الانتقالات الصيفية وانطلاق تحضيرات الفريق للموسم الجديد.

وكانت غرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي لكرة القدم قد حكمت لصالح النصر بإيقاف كنو 4 أشهر ومنع الهلال عن القيد فترتي انتقال بجانب تغريم الطرفين بالتضامن مبلغ 27 مليون ريال سعودي لصالح ”العالمي“، وتقدم الناديان باستئناف ضد القرار لمركز التحكيم الرياضي والذي لم يصدر حُكمه حتى الآن.