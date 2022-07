تاليسكا يرد على فيديو يظهر فيه بحفل صاخب: لدي أسباب خاصة وسأعود للنصر قريبًا

رد البرازيلي أندرسون تاليسكا مهاجم نادي النصر السعودي على تقارير بقائه في بلاده وعدم الانضمام لمعسكر فريقه في مدينة ماربيا الإسبانية بسبب ”الاستمتاع والرفاهية“.

وتغيب تاليسكا عن معسكر فريقه، بسبب ارتباطه بإحياء عدد من الحفلات في البرازيل حتى نهاية الشهر الجاري؛ وهو ما أثار غضبا كبيرا بين الجماهير النصراوية.

ونشر أحد الحسابات المهتمة بشؤون كرة القدم البرازيلية بـ«تويتر» فيديو للاعب البرازيلي وهو يلهو مع بعض أصدقائه مرفقًا بعبارة: ”النجم البرازيلي تاليسكا مستمتع بوقته مع الأصدقاء في سلفادور باهيا“.

ورد تاليسكا على هذا الفيديو بتغريدة من حسابه الشخصي قائلا: ”لدي أسباب لوجودي هنا.. وسرعان ما سأكون مع فريقي“.

Don't compare me to other players to say I'm partying, I have reasons to be here, and soon I'll be with my team.👇 https://t.co/g3HEBBpNHd pic.twitter.com/7tWL73q0u7

— Andersontalisca (@talisca_aa) July 26, 2022