تاليسكا يرد على فيديو يظهر فيه بحفل صاخب: لدي أسباب خاصة وسأعود للنصر قريبًا

رد البرازيلي أندرسون تاليسكا مهاجم نادي النصر السعودي على تقارير بقائه في بلاده وعدم الانضمام لمعسكر فريقه في مدينة ماربيا الإسبانية بسبب ”الاستمتاع والرفاهية“.

وتغيب تاليسكا عن معسكر فريقه، بسبب ارتباطه بإحياء عدد من الحفلات في البرازيل حتى نهاية الشهر الجاري؛ وهو ما أثار غضبا كبيرا بين الجماهير النصراوية.

ونشر أحد الحسابات المهتمة بشؤون كرة القدم البرازيلية بـ«تويتر» فيديو للاعب البرازيلي وهو يلهو مع بعض أصدقائه مرفقًا بعبارة: ”النجم البرازيلي تاليسكا مستمتع بوقته مع الأصدقاء في سلفادور باهيا“.

ورد تاليسكا على هذا الفيديو بتغريدة من حسابه الشخصي قائلا: ”لدي أسباب لوجودي هنا.. وسرعان ما سأكون مع فريقي“.

Don't compare me to other players to say I'm partying, I have reasons to be here, and soon I'll be with my team.👇 https://t.co/g3HEBBpNHd pic.twitter.com/7tWL73q0u7 — Andersontalisca (@talisca_aa) July 26, 2022

يذكر أن إدارة نادي النصر قررت توقيع عقوبة على أندرسون تاليسكا لتأخره عن الانضمام إلى معسكر الفريق في إسبانيا. ووفقًا للصحيفة فإن النجم البرازيلي لن يستطيع الانضمام لمعسكر النصر حتى يوم 29 في ماربيا بسبب ظروف عائلية.

ويحظى تاليسكا بمسيرة غنائية جيدة في البرازيل كمغني راب، حيث اختار لنفسه اسما فنيا هو ”سبارك“، وتجاوزت بعض أغنياته الأخيرة مليون مشاهدة عبر قناته على يوتيوب.

ويمتلك أندرسون تاليسكا حسابات مواقع تواصل اجتماعي مختلفة لشخصية المطرب سبارك، منفصلة عن حساباته الشخصية كلاعب كرة قدم، حيث يتابعه 67 ألف شخص عبر ”إنستغرام“ وحوالي 20 ألف متابع عبر فيسبوك.

وانتقل تاليسكا إلى صفوف النصر السعودي من نادي غوانزو الصيني في يوليو 2021 مقابل 8 ملايين يورو، وسبق له اللعب لأندية بنفيكا البرتغالي وبشكتاش التركي وباهيا البرازيلي، وانضم إلى معسكرات منتخب بلاده في 3 مناسبات، لكنه لم يلعب أي دقيقة بقميص البرازيل.

وأشارت تقارير صحفية سابقة إلى رغبة المدرب رودي غارسيا في الاحتفاظ بتاليسكا في قائمة فريق النصر للموسم المقبل، مع التخلص من بعض اللاعبين الأجانب عقب تقييمهم في معسكر إعداد الفريق.

وسجل أندرسون تاليسكا 21 هدفا في 30 مباراة خاضها بقميص نادي النصر السعودي، خلال موسم 2021-2022.