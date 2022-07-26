سبب رفض عبدالعزيز المريسل مناظرة خالد دليم

كشف الإعلامي الرياضي السعودي عبدالعزيز المريسل سبب رفضه مناظرة المدون خالد دليم في إحدى المساحات بموقع ”تويتر“.

وقال المريسل في تدوينة له على حسابه الرسمي بموقع ”تويتر“ دون ذكر اسم خالد دليم: ”بخصوص الشخص الذي طلب حضوري في مساحته.. سبق ورفضت في مساحة الزميل دباس الدوسري النقاش معه لأنني لست مستعدًا أن أتناقش مع شخص يسيء لي إساءات بعضها إساءات قذره“.

وأضاف: ”وهو يعلم أنني سأرفض لهذا السبب وليعلم أن الاحترام والتقدير لشقيقه وإلا فإنني منذ زمن بإمكاني اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.. انتهى“.

بخصوص الشخص الذي طلب حضوري مساحته

سبق ورفضت في مساحة الزميل دباس الدوسري النقاش معه

لأنني لست مستعد أن أتناقش مع شخص يسيئ لي إساءات بعضها إساءات قذره

وهو يعلم أنني سأرفض لهذا السبب

وليعلم أن الإحترام والتقدير لشقيقه

وإلا فإنني منذ زمن بإمكاني إتخاذ الإجراءات القانونية معه

انتهى — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) July 26, 2022

ورد الدليم على هذه التغريدة بأخرى مماثلة عبر حسابه قائلا: “ عمري ما أسأت له شخصيا، و10000 وأكثر حضروا مساحات بيني وبينه يشهدون.. وآلاف يحضرون مساحات لي.. يشهدون على حرصي على عدم الإساءة، بحول الله“.

واختتم: ”عطاها أقرب مخرج“.

عمري ماقد اسأت له .. شخصيا و10000 وأكثر حضروا مساحات بيني وبينه يشهدون وآلاف يحضرون مساحات لي .. يشهدون على حرصي في عدم الاساءة بحول الله عطاها اقرب مخرج — khalid dlim (@khaleddlim) July 26, 2022

وأثار المريسل الجدل خلال الأيام الأخيرة وقال عبر ”قناة 24 الرياضية“: ”أنا حزين على وضع نادي الاتحاد كنادٍ كبير، حزين للطريقة التي يقوم بإخراجها الكثير من الإعلاميين، قاعد أشوف طريقة تجعل الاتحاد بعيدا عن القيم والأخلاق والمصداقية، إن لم يكونوا قادرين على الدفاع عن قيم الاتحاد أنا قادر على الدفاع عنها“.

كما نشر المريسل عبر حسابه الرسمي بموقع ”تويتر“ صورا للشاي وإبريق وكتب عليها: ”إذا لم يتوقف الاتحاد فترتي تسجيل سأحول حسابي لبيع شاهي مغربي“. ويتعلق الأمر بقضية التسريبات في قضية ناديي الاتحاد والنصر والمهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله.

كما وجه المريسل، تحديا وتهديدا ضد زميله الناقد الرياضي عدنان جستنيه، وطالبه بمواجهته سواء أكان إعلاميا أم عن طريق إحدى المساحات في ”تويتر“.