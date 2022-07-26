رسميا.. الأهلي السعودي يتعاقد مع التونسي يوسف العبدلي

أعلن النادي الأهلي السعودي نجاحه في الحصول على توقيع ‏ التونسي يوسف العبدلي، لاعب نادي الاتحاد الرياضي المنستيري التونسي، للانضمام لصفوف الفريق خلال الموسم الجديد.

وأشار النادي الأهلي بحسابه الرسمي عبر تويتر إلى أن إدارة النادي برئاسة ماجد النفيعي اتفقت مع العبدلي على عقد لمدة موسمين مع أفضلية التجديد لموسم آخر.

وقال النادي الجداوي في بيان رسمي: ”أنهت إدارة النادي الأهلي إجراءات التعاقد مع اللاعب التونسي يوسف العبدلي (23 عاماً) لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول، قادماً من صفوف الاتحاد الرياضي المنستيري التونسي، وذلك في عقد لمدة موسمين مع أفضلية التجديد لموسم آخر“.

أنهت إدارة النادي #الأهلي إجراءات التعاقد مع اللاعب التونسي يوسف العبدلي (23 عاماً) لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول، قادماً من صفوف الاتحاد الرياضي المنستيري التونسي، وذلك في عقد لمدة موسمين مع أفضلية التجديد لموسم آخر 🇹🇳✍️⚽️ pic.twitter.com/4HTqqiS7wm — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) July 25, 2022

يلعب يوسف العبدلي في مركز الهجوم للفريق، حيث بدأ مسيرته الكروية في 2014، مع نادي الترجي التونسي، حتى احترف في 2016 مع نادي نيس الفرنسي.

وانضم اللاعب التونسي صاحب الـ23 عاما، لنادي الاتحاد الرياضي المنستيري في 2020، قادما من الترجي التونسي، كما لعب أيضا لفريق لانس الفرنسي، في 2018.

وكان النادي الأهلي قد أجرى بالأمس، جمعية عمومية غير عادية، بحضور الرئيس ماجد النفيعي، لاستجوابه بشأن عدد من المخالفات المالية، إضافة إلى تواجد أكثر من 1000 عضو، وعدد كبير من الذهبيين، يتقدمهم الأمير تركي العبد الله الفيصل، حيث طالب الحضور بضرورة إقالة النفيعي من منصبه بسبب وضع النادي السيئ.

ولم يرضِ النادي الأهلي الموسم الماضي طموح الجماهير الأهلاوية، فقد هبط إلى دوري الدرجة الأولى للمرة الأولى في تاريخه، بعدما حصد 32 نقطة فقط، واحتل المركز الـ15 في دوري المحترفين.