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رياضة

11 من أصل 15 عضوا ذهبيا يطالبون بحل مجلس إدارة الأهلي السعودي
تاريخ النشر: 25 يوليو 2022 19:22 GMT
تاريخ التحديث: 25 يوليو 2022 20:35 GMT

11 من أصل 15 عضوا ذهبيا يطالبون بحل مجلس إدارة الأهلي السعودي

كشف أحمد جنة العضو الذهبي في النادي الأهلي السعودي أن 11 من أصل 15 عضوا ذهبيا في النادي طالبوا بحل مجلس إدارة النادي. وقال أحمد جنة في تصريح: "حصلت أمور لم

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

كشف أحمد جنة العضو الذهبي في النادي الأهلي السعودي أن 11 من أصل 15 عضوا ذهبيا في النادي طالبوا بحل مجلس إدارة النادي.

وقال أحمد جنة في تصريح: ”حصلت أمور لم نتوقعها، لكن إن شاء الله خير، إحنا قدمنا إللي عندنا، وقدمنا كل المستندات الموجودة وسلمناها للوزارة، وربنا يكتب الخير“.

وتابع: ”عدد الأعضاء الذهبيين المتفقين على رفع توصية لوزارة الرياضة بحل مجلس الإدارة 11 عضوا ذهبيا من أصل 15“.

وأتم: ”لم يكن هناك تقارب في وجهات النظر، لكن كانت هناك تفسيرات وتوضيح للمخالفات التي ذُكرت، تم تعديل هذه المخالفات بمخاطبتهم للوزارة فقط، أتوقع ستكون هناك جمعيات عمومية أخرى“.

من جهته، قال العضو الذهبي محمد فرحان: ”ما يهمنا حل الإدارة بقدر ما يهمنا الأهلي قبل كل شيء، الأهلي همنا الأول والأخير، أن الأهلي يرجع لمكانه الطبيعي، إحنا كلنا داعمين للأهلي ما عندنا أي إدارة ندعمها، إحنا ندعم الأهلي، طالبنا بحل مجلس الإدارة بسبب عدة ملاحظات موجودة، ورفعنا للوزارة والرأي الأول والأخير عندها“.

ونزل الأهلي لدوري الدرجة الأولى السعودي، لأول مرة في تاريخ النادي، بعدما احتل المركز الخامس عشر، قبل الأخير، في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.

وحصد الأهلي 32 نقطة من 30 مباراة، ونزل إلى دوري الدرجة الأولى مع الحزم والفيصلي.

رفض النفيعي والمحياني

وقبل أيام قالت صحيفة ”الشرق الأوسط“ إن إدارة ماجد النفيعي رفضت بشكل قاطع الاستقالة إلى جانب المدير التنفيذي موسى المحياني.

ووفقا للصحيفة فإن الأعضاء الذهبيين في الأهلي أرسلوا خطابا لوزارة الرياضة تضمن توصية بإضافة بند التصويت على حل مجلس الإدارة.

وأكدت أن الطلب سيتم رفضه بسبب اللائحة التي تنص في المادة الخامسة عشر الفقرة الخامسة من لائحة الأندية الرياضية على أنه ”لا يسمح بتعديل جدول أعمال الاجتماع غير العادي“، وبالتالي فإن طلب الأعضاء الذهبيين سيتم رفضه من الوزارة.

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