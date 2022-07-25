11 من أصل 15 عضوا ذهبيا يطالبون بحل مجلس إدارة الأهلي السعودي

كشف أحمد جنة العضو الذهبي في النادي الأهلي السعودي أن 11 من أصل 15 عضوا ذهبيا في النادي طالبوا بحل مجلس إدارة النادي.

وقال أحمد جنة في تصريح: ”حصلت أمور لم نتوقعها، لكن إن شاء الله خير، إحنا قدمنا إللي عندنا، وقدمنا كل المستندات الموجودة وسلمناها للوزارة، وربنا يكتب الخير“.

أحمد جنة عضو #الأهلي الذهبي لـ "الرياضية":

11 عضوا ذهبيا من أصل 15 طالبوا بحل مجلس الإدارة كان هناك توضيح للمخالفات المرتكبة.. وسلمنا المستندات للوزارة pic.twitter.com/EExGJdY5BB — صحيفة الرياضية (@ariyadhiah) July 25, 2022

وتابع: ”عدد الأعضاء الذهبيين المتفقين على رفع توصية لوزارة الرياضة بحل مجلس الإدارة 11 عضوا ذهبيا من أصل 15“.

وأتم: ”لم يكن هناك تقارب في وجهات النظر، لكن كانت هناك تفسيرات وتوضيح للمخالفات التي ذُكرت، تم تعديل هذه المخالفات بمخاطبتهم للوزارة فقط، أتوقع ستكون هناك جمعيات عمومية أخرى“.

من جهته، قال العضو الذهبي محمد فرحان: ”ما يهمنا حل الإدارة بقدر ما يهمنا الأهلي قبل كل شيء، الأهلي همنا الأول والأخير، أن الأهلي يرجع لمكانه الطبيعي، إحنا كلنا داعمين للأهلي ما عندنا أي إدارة ندعمها، إحنا ندعم الأهلي، طالبنا بحل مجلس الإدارة بسبب عدة ملاحظات موجودة، ورفعنا للوزارة والرأي الأول والأخير عندها“.

محمد فرحان العتيبي العضو الذهبي لـ "الرياضية":

حل مجلس الإدارة لا يهمنا بقدر ما نهتم بـ #الأهلي قبل كل شيء لدينا عدة ملاحظات رفعناها إلى الوزارة .. pic.twitter.com/7iYOQqXV2E — صحيفة الرياضية (@ariyadhiah) July 25, 2022

ونزل الأهلي لدوري الدرجة الأولى السعودي، لأول مرة في تاريخ النادي، بعدما احتل المركز الخامس عشر، قبل الأخير، في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.

وحصد الأهلي 32 نقطة من 30 مباراة، ونزل إلى دوري الدرجة الأولى مع الحزم والفيصلي.

رفض النفيعي والمحياني

وقبل أيام قالت صحيفة ”الشرق الأوسط“ إن إدارة ماجد النفيعي رفضت بشكل قاطع الاستقالة إلى جانب المدير التنفيذي موسى المحياني.

ووفقا للصحيفة فإن الأعضاء الذهبيين في الأهلي أرسلوا خطابا لوزارة الرياضة تضمن توصية بإضافة بند التصويت على حل مجلس الإدارة.

وأكدت أن الطلب سيتم رفضه بسبب اللائحة التي تنص في المادة الخامسة عشر الفقرة الخامسة من لائحة الأندية الرياضية على أنه ”لا يسمح بتعديل جدول أعمال الاجتماع غير العادي“، وبالتالي فإن طلب الأعضاء الذهبيين سيتم رفضه من الوزارة.