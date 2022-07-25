أزمة جديدة بين نادي النصر السعودي ومحمد أبوجبل

قالت صحيفة ”الرياضية“ إن أزمة جديدة نشبت بين نادي النصر السعودي والحارس المصري محمد أبوجبل.

ووفقا للصحيفة فإن أبوجبل كان قد وقع عقدًا مع النصر، لكنه قدم معلومات خاطئة عن عقده السابق مع الزمالك للنادي السعودي، وأوضحت أن هذا الأمر دفع النصر إلى عدم اعتماد العقد، وإبلاغ الحارس ببطلانه، حيث يستند النصر على هذه الأخطاء، في الوقت الذي يطالب فيه أبوجبل بكامل العقد.

كيف حصلت إدارة النصر على تسجيلات قضية عبدالرزاق حمدالله؟ https://t.co/LACv3Jb4o7 pic.twitter.com/nGCfEDn0kB — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 25, 2022

وأكّد الإعلامي المصري أحمد شوبير، أن أبوجبل تنازل عن مستحقات تبلغ قيمتها نحو مليوني جنيه مع الزمالك، للحصول على المخالصة المالية في أقرب وقت حتى يتسنى له الانتقال إلى فريق آخر.

وذكر شوبير أن أبوجبل البالغ من العمر 33 عاما سينتقل إلى ناد مصري، دون أن يحدد اسمه لكنه قال إنه ناد جيد جدا وكبير ولديه فرصة للنجاح وفرصة للرد على من تكلم عليه.

وارتبط أبوجبل بالانتقال إلى النصر السعودي في الأشهر الماضية، لكن يبدو ان الصفقة لن تتم علما أن النصر تعاقد قبل أيام مع الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا في صفقة انتقال حر.

"أحرج وورط الإدارة".. تاليسكا يواجه انتقادات قوية بعد تغيبه عن معسكر النصر السعودي https://t.co/lYr2J76LLL pic.twitter.com/eL1KR9kJTC — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 23, 2022

وسبق لأوسبينا اللعب لنيس الفرنسي، وآرسنال الإنجليزي، ونابولي الإيطالي، ولعب في كولومبيا لنادي أتلتيكو ناسيونال.

وحتى الآن تعاقد النصر مع المدرب الفرنسي رودي غارسيا، والبرازيلي لويس غوستافو، والعاجي غيسلان كونان.

ويسعى النصر للعودة لمنصات التتويج الموسم الجديد حيث احتل المركز الثالث في ترتيب الدوري السعودي وودع من ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، علما أنه سيشارك في كأس السوبر السعودي بنظامه الجديد إلى جانب الهلال والشباب والفيحاء.