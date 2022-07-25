نادي الاتحاد السعودي يسعى للتعاقد مع أشرف بنشرقي والبرتغالي جواو فيليبي

كشفت صحيفة ”عكاظ“ السعودية أن إدارة نادي الاتحاد بقيادة المدرب نونو سانتو تدرس التعاقد مع أحد اللاعبين الأجانب لتدعيم مركز الوسط للفريق بالموسم المقبل.

ووفقا للصحيفة فإن الاتحاد يدرس إمكانية التعاقد مع المغربي أشرف بنشرقي، والبرتغالي جواو فليبي لاعب سلتيك الأسكتلندي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان ببنشرقي قد أعلن رحيله عن الزمالك، يوم الخميس الماضي، بعد ساعات من التتويج بلقب كأس مصر 2021، عقب الفوز 2/1 على الأهلي في المباراة النهائية.

ويلعب بنشرقي، البالغ من العمر 27 عاما، في مركز الهجوم، و سبق له اللعب لنادي الهلال السعودي، كما لعب لأندية المغرب الفاسي، والوداد البيضاوي، ولانس الفرنسي (إعارة)، وانضم للزمالك في 2019.

كما وقع البرتغالي جواو فيليبي صاحب الـ24 عاما، مع نادي سلتيك الأسكتلندي لمدة 4 مواسم قادما من بنفيكا البرتغالي، الذى لعب له في 2018.

وتسعى إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي لتدعيم نقاط ضعف الفريق، الذي خسر لقب دوري المحترفين السعودي في الجولة الأخيرة لصالح الهلال، كما خسر نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، أمام الفيحاء.

ورحل عن الاتحاد المدرب كوزمين كونترا، وتعاقد مع البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو، وتعاقد مع المصري طارق حامد، وزكريا هوساوي (استعارة من أُحد)، وأحمد محمد شراحيلي.