"استمتعوا بأفضل مهنة في العالم".. نونو سانتو يشعل حماس لاعبي الاتحاد بمعسكر الفريق (فيديو)

حرص البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني لنادي الاتحاد السعودي، على إشعال حماس اللاعبين في المعسكر الإعدادي للفريق المقام حاليا في النمسا، استعدادا لمنافسات الموسم المقبل في الدوري السعودي للمحترفين.

ويقيم الاتحاد معسكره الإعدادي في النمسا خلال الفترة من 23 يوليو حتى 13 أغسطس.

وقال سانتو، في فيديو بثه النادي عبر حسابه الموثق على تويتر، يوم الاثنين: ”الهدف الأساسي لتواجدنا هنا أن تكونوا لاعبين أفضل وفريقا أفضل، ثم بعد ذلك لدينا أهداف أخرى بحسب المرحلة التي نكون بها، والمهم أن تستمتعوا بأفضل مهنة في العالم، وأنتم محظوظون لعملكم بأفضل مهنة في العالم“.

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أول يوم للنمور في النمسا ⚽️🏟 pic.twitter.com/55ighERyZF — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) July 24, 2022

وكان الاتحاد قد اكتفى في الموسم الماضي بوصافة الدوري السعودي للمحترفين، بفارق نقطتين عن الهلال الذي توج باللقب للموسم الثالث على التوالي والثامن عشر في تاريخه.

وقرر الاتحاد رحيل المدرب الروماني كوزمين كونترا وتعويضه بالتعاقد مع المدرب البرتغالي نونو سانتو بعقد يمتد لمدة موسمين.

وسيخوض الاتحاد 4 مواجهات ودية استعداداً للموسم الجديد، 3 منها ستكون في النمسا، وواحدة يجري التنسيق لخوضها في جدة للإبقاء على حساسية المباريات التنافسية للفريق، مع اقتراب انطلاقة منافسات دوري المحترفين في 25 أغسطس المقبل.

ويستهل الاتحاد مواجهته الودية أمام فيورنتينا الإيطالي 31 يوليو الحالي، قبل أن يواجه ريد بول سالزبورغ النمساوي في 7 أغسطس المقبل.

في حين تنطلق المرحلة الثانية من المعسكر الإعدادي في منطقة باد تانزماندورف النمساوية في 8 أغسطس المقبل، وتستمر لمدة أربعة أيام، ويخوض الفريق مباراة تجريبية مع الوحدة الإماراتي، قبل أن يحزم اللاعبون حقائبهم لمغادرة المعسكر، والعودة إلى جدة يوم 13 من الشهر ذاته.