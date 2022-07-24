ماذا قال طارق حامد بعد انضمامه إلى الاتحاد السعودي ورحيله عن الزمالك؟ (فيديو)

أعرب طارق حامد لاعب نادي اتحاد جدة السعودي الجديد، عن سعادته الكبيرة بارتداء قميص ”العميد“، الموسم المقبل.

وأعلن نادي الاتحاد السعودي، اليوم الأحد، التعاقد مع طارق حامد، لاعب وسط الزمالك في صفقة انتقال حر.

وقال ”طارق“ في فيديو بثته الصفحة الرسمية لنادي الاتحاد: “شرف كبير لي أن أكون لاعبًا جديدًا في نادي اتحاد جدة”.

وأكد ”طارق“ أنه ترك الزمالك الذي يعد أحد أكبر الأندية الأفريقية لينتقل إلى أحد أعرق أندية قارة آسيا.

وأوضح: ”أنا شخص محظوظ جدًا لأنني كنت ألعب مع أكبر نادٍ في أفريقيا وهو نادي الزمالك المصري، ومع أفضل وأوفى جمهور، وحاليًا أنا لاعب في نادي اتحاد جدة أكبر نادٍ في آسيا ومع أعظم وأوفى جمهور“.

وأضاف: ”خرجت من نادٍ كبير وانتقلت أيضًا إلى نادٍ كبير”.

وأعلن نادي الاتحاد السعودي تعاقده مع الدولي المصري طارق حامد لاعب نادي الزمالك في صفقة انتقال حر.

ونشر نادي الاتحاد فيديو بعنوان ”المحارب الفرعوني بقى نمرًا“ ظهر فيه طارق حامد وهو يرتدي الزي الفرعوني، ويقوم شخص بتتويجه بتاج فرعوني أيضًا مع عبارة: ”طارق حامد اتحاداوي“.

كما نشر نادي الاتحاد فيديو آخر لمهارات اللاعب وفنياته، وكتب عليها: ”أهلًا بالجامد طارق حامد“.

أهلاً بالجامد طارق حـامد 💪 pic.twitter.com/4Q7TpsMHuQ — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) July 24, 2022

وسينضم طارق حامد إلى معسكر الاتحاد في إسبانيا، خلال الأيام المقبلة، بعد الانضمام رسميًا عقب حصوله على مخالصة مالية، وإنهاء عقده مع الزمالك.

ولم يكشف الاتحاد عن تفاصيل التعاقد، بينما ذكرت تقارير أنه انتقل بعقد لمدة عامين بعد انتهاء عقده مع الزمالك.

ونافس الاتحاد بقوة على لقب الدوري، الموسم الماضي، لكنه اكتفى في النهاية بالحصول على المركز الثاني خلف الهلال البطل.

وبدأ الاتحاد استعداداته للموسم الجديد، اليوم، بقيادة البرتغالي نونو سانتو مدرب ولفرهامبتون، وأندرارز وتوتنهام هوتسبير السابق.

وغاب حامد (33 عامًا) عن أغلب فترات الموسم الجاري بسبب الإصابة، وذكرت تقارير مصرية أنه دخل في خلافات مع إدارة النادي قبل أن يوافق على التنازل عن جزء من مستحقاته مقابل الرحيل في الوقت الحالي.

ويشغل ”حامد“ مركز الوسط المدافع، ويمتاز بقوة تدخلاته، لكن مستواه تراجع في الفترة الأخيرة، وخرج من حسابات المدرب السابق لمنتخب مصر كارلوس كيروش، لكنه يأمل في استعادة تألقه والعودة لتمثيل بلاده.

طارق حامد للاعبي الزمالك: لم أهرب أو أتمارض.. وحال تحقيقكم الدوري سيكون إعجازا https://t.co/IbZti37sUE pic.twitter.com/uSHCSw1FoL — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 23, 2022

وحقق طارق حامد 10 بطولات ما بين محلية وقارية مع الزمالك منذ انضمامه للفريق، في موسم 2014-2015، قادمًا من سموحة.

وشارك طارق حامد، البالغ من العمر 33 عامًا، في 285 مباراة بقميص الزمالك سجل خلالها 6 أهداف، وصنع 8.

وتُوج طارق حامد مع الزمالك بلقبين للدوري، موسم 2014-2015 و2020-2021، بجانب 4 ألقاب لبطولة كأس مصر.

كما حصد لقب الكونفدرالية الأفريقية، العام 2019، والسوبر المصري السعودي 2018، ولقبين للسوبر المصري في 2016 و2019.