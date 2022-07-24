نادي الاتحاد السعودي يعلن تعاقده رسميا مع طارق حامد

أعلن نادي الاتحاد السعودي تعاقده مع الدولي المصري طارق حامد لاعب نادي الزمالك في صفقة انتقال حر.

ونشر نادي الاتحاد فيديو بعنوان “ المحارب الفرعوني بقى نمرا“ ظهر فيه طارق حامد وهو يرتدي الزي الفرعوني ويقوم شخص بتتويجه بتاج فرعوني أيضا مع عبارة ”طارق حامد اتحاداوي“.

وسينضم طارق حامد إلى معسكر الاتحاد في إسبانيا خلال الأيام المقبلة، بعد الانضمام رسميا عقب حصوله على مخالصة مالية وإنهاء عقده مع الزمالك.

ولم يكشف الاتحاد عن تفاصيل التعاقد، بينما ذكرت تقارير أنه انتقل بعقد لمدة عامين بعد انتهاء عقده مع الزمالك.

ونافس الاتحاد بقوة على لقب الدوري الموسم الماضي، لكنه اكتفى في النهاية بالحصول على المركز الثاني خلف الهلال البطل.

وبدأ الاتحاد استعداداته للموسم الجديد اليوم بقيادة البرتغالي نونو سانتو مدرب ولفرهامبتون واندرارز وتوتنهام هوتسبير السابق.

وغاب حامد (33 عاما) عن أغلب فترات الموسم الجاري بسبب الإصابة، وذكرت تقارير مصرية أنه دخل في خلافات مع إدارة النادي قبل أن يوافق على التنازل عن جزء من مستحقاته مقابل الرحيل في الوقت الحالي.

ويشغل حامد مركز الوسط المدافع ويمتاز بقوة تدخلاته، لكن مستواه تراجع في الفترة الأخيرة، وخرج من حسابات المدرب السابق لمنتخب مصر كارلوس كيروش، لكنه سيأمل في استعادة تألقه والعودة لتمثيل بلاده.

طارق حامد للاعبي الزمالك: لم أهرب أو أتمارض.. وحال تحقيقكم الدوري سيكون إعجازا https://t.co/IbZti37sUE pic.twitter.com/uSHCSw1FoL — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 23, 2022

وحقق طارق حامد 10 بطولات ما بين محلية وقارية مع الزمالك منذ انضمامه للفريق في موسم 2014-2015 قادما من سموحة.

وشارك طارق حامد، البالغ 33 عاما، في 285 مباراة بقميص الزمالك سجل خلالها 6 أهداف وصنع 8.

وتوج طارق حامد مع الزمالك بلقبين للدوري موسم 2014-2015 و2020-2021، بجانب 4 ألقاب لبطولة كأس مصر.

كما حصد لقب الكونفدرالية الأفريقية عام 2019، والسوبر المصري السعودي 2018، ولقبين للسوبر المصري في 2016 و2019.