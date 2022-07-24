رسميا: الأهلي السعودي يمدد عقود هيثم عسيري وزياد الجهني حتى 2026

أعلن النادي الاهلي تمديد عقد مهاجمه هيثم عسيري، وزياد الجهني لاعبا الفريق الأول لكرة القدم، حتى 2026.

وبث النادي عبر حسابه الرسمي في ”تويتر“ مقطع فيديو تضمن أبرز لقطات وأهداف عسيري البالغ من العمر 22 عاما، وأرفقها بعبارة: ”هيثم يجدد الوفاء والانتماء لـ 4 مواسم قادمة“.

وأغلقت إدارة الأهلي الجدل حول مستقبل هيثم عسيري بعدما أبدت العديد من الأندية رغبتها في الحصول على خدماته بنظام الانتقال أو الإعارة، بعد هبوط الفريق إلى دوري ”يلو“.

✍️/ تجديد عقد

⚽️/ هيثم عسيري أهلاوياً

🗓/ حتى عام 2026م ——————

🎥 هيثم يجدد الوفاء والانتماء لـ 4 مواسم قادمة 💚@Haitham123412 pic.twitter.com/iTgO885ewI — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) July 24, 2022

ولم يعلن النادي الأهلي عن القيمة المالية التي سيحصل عليها اللاعب، إلا أن صحيفة ”الرياضية“ قالت إن عسيري وقع مقابل الحصول على مليون و800 ألف ريال سنويا.

كما أعلنت إدارة الأهلي تجديد عقد زياد الجهني لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم لمدة 4 أعوام، تنتهي 2026.

وبث النادي أيضا، فيديو للاعب الوسط صاحب العشرين عاما وهو يقوم بتوقيع على عقود تجديده.

✍️/ تجديد عقد

⚽️/ زياد الجهني أهلاوياً

🗓/ حتى عام 2026م ——————

🎥 زياد الجهني.. عشق الأهلي لا يتوقف 💚@zeyad_j30 pic.twitter.com/8CM18JBP9V — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) July 24, 2022

وكانت تقارير سابقة ذكرت أن إدارة فريق الأهلي ترفض انتقال لاعبيه أو التفريط فيهم، في ظل وضع الفريق السيء بعد الهبوط، حتى يتمكن الفريق من العودة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحاول عدد من لاعبي الأهلي، الذين مازالت عقودهم مستمرة مع النادي، البحث عن مفر للخروج من الفريق بعد هبوطه، سواء بالإعارة أو فسخ العقد بالتراضي بين الطرفين.

وكان النادي الأهلي قضى موسما سيئا للغاية، حيث هبط إلى دوري الدرجة الأولى للمرة الأولى في تاريخه، بعدما حصد 32 نقطة فقط، واحتلاله المركز الـ15 في دوري المحترفين.

وعاود الأهلي تدريباته استعدادا للموسم الرياضي الجديد، على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، تحت قيادة المدرب روبرت سيبولدي، في معسكر يتضمن مرحلتين:

المرحلة الأولى ستكون في جدة، يؤدي خلالها اللاعبون تمارين يومية على ملعب النادي.

المرحلة الثانية تشتمل على معسكر خارجي في تركيا يستمر 19 يوما، بدءا من 22 يوليو الجاري حتى 10 أغسطس المقبل، وتتخلله 4 مباريات تجريبية يتم الإعلان عنها لاحقا.

وسيعود الفريق إلى جدة لاستكمال مرحلة الإعداد لدوري ”يلو“ الذي ينطلق في الـ22 من الشهر ذاته.