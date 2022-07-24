نادي الشباب السعودي يرفض طلبات سامباولي من أجل قيادة الفريق

كشفت تقارير صحفية أن إدارة ناي الشباب السعودي برئاسة خالد البلطان، أوقفت مفاوضاتها مع الأرجنتيني خورخي سامباولي، مدرب مارسيليا الفرنسي السابق، لرفضها الطلبات التي تقدم بها للإدارة.

وقاد المدرب البالغ من العمر 62 عامًا فريق مارسيليا إلى المركز الثاني بشكل مثير للإعجاب في الدوري الفرنسي الموسم الماضي، لكنه قرر الرحيل وسط خلاف حول إستراتيجية انتقالات النادي.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”الرياضية“، يوم الأحد، فإن المدرب الأرجنتيني طلب مبلغا يفوق 6 ملايين ريال في الموسم الواحد، إضافة لعقود مساعديه البالغة مليون ونصف المليون دولار.

وأوضحت الصحيفة، نقلا عن مصادرها، أن سامباولي شاهد أيضا مباريات للفريق في الموسم المنتهي أخيرًا، وشدد على أهمية إحداث غربلة كبيرة للاعبي الفريق غير السعوديين؛ ما جعل الإدارة الشبابية تغلق ملف المفاوضات معه الأربعاء الماضي.

وقاد سامباولي منتخب الأرجنتين في نهائيات كأس العالم الأخيرة 2018، والتي ودع خلالها منتخب التانغو البطولة من دور الـ16 على يد المنتخب الفرنسي، كما توج مع منتخب تشيلي بلقبي كوبا أمريكا عامي 2015 و2016.

كيكي سيتين يتواصل مجددا مع نادي الشباب السعودي لقيادة الفريق https://t.co/gNbjro8mnz pic.twitter.com/Trsy0zQTmU — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 23, 2022

وكان الإعلامي الرياضي عناد الرشيد، أشار إلى أن الإسباني كيكي سيتين، مدرب برشلونة السابق، قام بالتواصل مجددا مع نادي الشباب السعودي، للعودة لطاولة المفاوضات لكي يقود الفريق الفترة المقبلة.

وأوضح عبر حسابه الموثق على تويتر، يوم السبت، أنه ”بعد إلغاء الاتفاقية من قبل نادي الشباب، عاد المدرب كيكي سيتين للتواصل مع النادي من جديد، إذ من المنتظر أن يتم حسم ملف المدرب خلال الأيام القليلة المقبلة، ويتضمن الملف الشبابي 3 خيارات أخرى من المدربين“.

وتوجهت إدارة الشباب للبحث عن مدربين من أوروبا وأمريكا اللاتينية، إذ تسابق الزمن للتعاقد مع مدرب يشرف على الفريق المتواجد حاليا في معسكره الخارجي في إسبانيا، والذي يقوده بشكل مؤقت المدرب السعودي عبد اللطيف الحسيني.

ويلعب الشباب 4 مباريات ودية في معسكر ماريبا، الأولى أمام لاس بالماس الإسباني في الـ27 من يوليو، والثانية أمام ريال سرقسطة الإسباني في الـ31 من يوليو، والثالثة أمام ألخيسيراس الإسباني في الـ5 من أغسطس، والرابعة في الـ10 من أغسطس، وسيتم تحديد المنافس لاحقًا، قبل عودة البعثة إلى الرياض في الـ11 من أغسطس.

ويستعد الشباب للموسم الجديد 2022-2023، الذي يشهد مشاركة الشباب في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كأس خادم الحرمين الشريفين، فضلًا عن مواجهة ناساف الأوزبكي في فبراير المقبل، في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا.