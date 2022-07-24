النصر السعودي يعلن تعاقده رسميا مع البرازيلي لويس غوستافو

أعلن نادي النصر السعودي تعاقده رسميا مع لاعب الوسط البرازيلي المخضرم لويس غوستافو لمدة موسم واحد، مع إمكانية تمديده لموسم إضافي.

وجاء التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 35 عاما، في إطار صفقة انتقال حر بعد نهاية عقد لاعب الوسط البرازيلي المخضرم مع فريق فنربخشة التركي.

وبحسب صفحة الفريق السعودي في ”تويتر“، سيلتحق البرازيلي لويس غوستافو ببعثة الفريق في إسبانيا لإجراء الفحوصات الطبية وتوقيع العقود.

وخاض غوستافو في الموسم الماضي 28 مباراة مع فريقه التركي، منها 17 بشكل أساسي في 3 بطولات، وهي الدوري التركي، وكأس تركيا، إضافة إلى الدوري الأوروبي.

ويملك لاعب الوسط البرازيلي مسيرة مميزة رفقة عدة أندية في البرازيل وأوروبا، حيث بدأ مشواره في كورينثيانز البرازيلي وانتقل للعب في أوروبا من بوابة فريق هوفنهايم لمدة 4 مواسم ثم بايرن ميونخ الذي لعب له موسمين وأنهى مشواره في ألمانيا باللعب لفريق فولفسبورغ لمدة 4 مواسم وانتقل لفريق أولمبيك مارسيليا الفرنسي لمدة موسمين ثم فنربخشة التركي لمدة 3 مواسم.

يذكر أن جوستافو يلعب في مركز المحور وسبق له تمثيل أندية بايرن ميونخ الألماني ومارسيليا الفرنسي، إضافة لتمثيل منتخب البرازيل في 41 مباراة دولية .#جوستافو_نصراوي 💛 pic.twitter.com/eIGCVoewuu — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) July 23, 2022

وطيلة مشواره توج مع بايرن ميونخ بلقب دوري أبطال أوروبا 2013 والدوري الألماني وكأس ألماني وكأس السوبر الألماني، ورفقة فولفسبورغ توج بلقب كأس ألمانيا وكأس السوبر الألماني.

وشارك لويس غوستافو رفقة المنتخب البرازيلي في 41 لقاء وسجل هدفين وتوج بكأس القارات في 2013 بالبرازيل، وكان أساسيا في المنتخب خلال كأس العالم 2014 التي نظمتها البرازيل وخرجت من نصف النهائي بعد الهزيمة التاريخية أمام منتخب ألمانيا 7-1 ثم خسارة المركز الثالث أمام هولندا 3-0.

ولعب تحت إشراف الفرنسي رودي غارسيا مدرب النصر الحالي، خلال تمثيلهما مارسيليا الفرنسي خلال الفترة من 2017 إلى 2019.

وكانت إدارة النصر، تعاقدت مع ديفيد أوسبينا حارس المرمى الكولومبي، إضافة إلى الإيفواري غيسلان كونان في صفقتي انتقال حر أيضاً، ضمن سعيها لتجهيز الفريق الأول لكرة القدم، لمنافسات الموسم المقبل.