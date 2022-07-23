"أحرج وورط الإدارة".. تاليسكا يواجه انتقادات قوية بعد تغيبه عن معسكر النصر السعودي

وجه العديد من النقاد الرياضيين انتقادات للبرازيلي أندرسون تاليسكا، نجم النصر السعودي، بسبب تأخره عن الانضمام لمعسكر الفريق الذي بدأ بالفعل استعدادا للموسم الجديد للدوري السعودي، فيما دافع البعض عن اللاعب.

وتغيب تاليسكا عن معسكر فريقه، بسبب ارتباطه بإحياء عدد من الحفلات في البرازيل حتى نهاية الشهر الجاري، وهو ما أثار غضبا كبيرا بين الجماهير النصراوية.

وحاول تاليسكا احتواء غضب إدارة نادي النصر، بعدما كتب عبر حسابه على تويتر: ”افتقدك يا نادي النصر، سوف أعود قريبًا“.

وقال الناقد الرياضي فلاح القحطاني، في تصريحات تلفزيونية: ”الانضباط هو أهم مرحلة للنصر أو أي ناد غيره، وحاولت استقصي وأعرف ما حدث داخل النصر، والسبب الرئيسي في تأخر اللاعب خارج عن إرادة النصر واللاعب وكل الأندية السعودية، واللاعب لديه في عقده شرط إجازة شهر وهذا من حق كل اللاعبين لمدة 30 يوما، والموسم الرياضي كان المفروض ينتهي 29 مايو ولكن تأخر حتى 27 يونيو، وبالتالي كان صعبا أن يكمل الـ30 يوما حقه“.

وأضاف: ”لو رجعنا لتاليسكا نفسه الموسم الماضي لم نعهد عليه أي غياب أو تأخير كان منضبطا، وتاليسكا أبلغ المدرب عن طريق وكيل أعماله أن لديه ظروف عائلية بعيدا عن موضوع الحفلات المرتبط بها، والمدرب سمح له بهذا الشيء ورغم ذلك إدارة النادي قررت بتطبيق اللوائح الداخلية لأنه تأخر في إبلاغهم بهذه الظروف“.

🗣 فلاح القحطاني :

تأخير "تاليسكا" في عودته لنادي #النصر خارج عن إدارة النادي واللاعب وكل الأندية .. لهذا السبب ..

الحصاد الرياضي …

@falahsport

( الاتحاد الهلال النصر الأهلي الشباب ) pic.twitter.com/tC39r2ilCd — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) July 23, 2022

وقد قال الناقد الرياضي وليد الزهراني: ”ثمة بند موجود في العقد عنده إجازة لمدة 30 يوما وتاليسكا يحترم عقده مع إدارة النصر، واللاعب أنهى الجدل بتغريدة وذكر أنه سيعود قريبا، أغلب المراكز الإعلامية لا تذكر أغلب المشكلات التي لا تحدث، ولكن لا يجب تكبير الأمر وجعله قضية كبيرة والإدارة على علم بتأخيره وبموافقة المدرب فلا نصنع منها قضية لإثارة الشارع الرياضي بشكل خاص، واللاعب له حق التصرف في إجازته ولا ننتقده فيها ولا نتدخل، ولو على الأغاني رأينا لاعبين غيره يتراقصون على المسرح“.

🗣 وليد الزهراني – جدة:

"تاليسكا" يحترم عقده مع إدارة #النصر .. وسفره وتأخيره بإذن من النادي ..

الحصاد الرياضي …

@wa_alzahrani

( الاتحاد الهلال النصر الأهلي الشباب ) pic.twitter.com/UPrHFMzTaZ — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) July 23, 2022

وقال الناقد الرياضي عبدالكريم الحمد: ”في النصر أجد مشكلة مستعصية أن النجم يكون أكبر من الكل، وهناك أكثر من حالة ولو عدنا للخلف وجدنا النجم ماجد عبدالله، أسطورة النصر السابق، تحدث عن عبدالرزاق حمدالله ومرابط رايحين جايين المغرب وهولندا، وانتقد إدارة النادي في وقته وقال لماذا لا يحاسبون وواخدين راحتهم، وأيضا حسين عبدالغني وفيه لاعبين غادروا النادي بسبب مشاكلهم معه“.

وأضاف: ”هي مشكلة وعلة موجودة دائما في النصر بمختلف الإدارات، وسمعت أن إدارة مسلي آل معمر تتجه لمعاقبة تاليسكا، وما يحدث آراه اختبارا قويا للإدار وكيفية تعاملها مع اللاعب وهل ستطبق عقوبات عليه، واختبارا للمدرب رودي غارسيا وشخصيته، تاليسكا أحرج وورط الإدارة بهذه الطريقة، هو مكسب بلا شك للملاعب السعودية ولكن ما فعله أمر محرج للإدارة“.

🗣 عبدالكريم الحمد:

النجم داخل فريق النصر "واخد راحته" .. وتأخر عودة "تالسيكا" غير مبرر!! ..

الحصاد الرياضي …@abdulkarimHD

( الاتحاد الهلال النصر الأهلي الشباب ) pic.twitter.com/HTz4mn1gbZ — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) July 23, 2022

وانتقل تاليسكا إلى صفوف النصر السعودي من نادي غوانزو الصيني في يوليو 2021 مقابل 8 ملايين يورو، وسبق له اللعب لأندية بنفيكا البرتغالي وبشكتاش التركي وباهيا البرازيلي، وانضم إلى معسكرات منتخب بلاده في 3 مناسبات، لكنه لم يلعب أي دقيقة بقميص البرازيل.

وأشارت تقارير صحفية سابقة إلى رغبة المدرب رودي غارسيا في الاحتفاظ بتاليسكا في قائمة فريق النصر للموسم المقبل، مع التخلص من بعض اللاعبين الأجانب عقب تقييمهم في معسكر إعداد الفريق.

وسجل أندرسون تاليسكا 21 هدفا في 30 مباراة خاضها بقميص نادي النصر السعودي، خلال موسم 2021-2022.

ويحظى تاليسكا بمسيرة غنائية جيدة في البرازيل كمغني راب، حيث اختار لنفسه اسما فنيا هو ”سبارك“، وتجاوزت بعض أغنياته الأخيرة مليون مشاهدة عبر قناته على يوتيوب.

ويمتلك أندرسون تاليسكا حسابات مواقع تواصل اجتماعي مختلفة لشخصية المطرب سبارك، منفصلة عن حساباته الشخصية كلاعب كرة قدم، حيث يتابعه 67 ألف شخص عبر ”إنستغرام“ وحوالي 20 ألف متابع عبر فيسبوك.