كيكي سيتين يتواصل مجددا مع نادي الشباب السعودي لقيادة الفريق

كشف الإعلامي الرياضي عناد الرشيد، على أن الإسباني كيكي سيتين، مدرب برشلونة السابق، قام بالتواصل مجددا مع نادي الشباب السعودي، للعودة لطاولة المفاوضات لكي يقود الفريق الفترة المقبلة.

وكان نادي ‎الشباب اتفق نهائيا مع كيكي سيتين لتولي قيادة الفريق الفنية للموسم الجديد 2023، قبل أن يختلف الطرفان ويتم إلغاء هذه الاتفاقية التمهيدية بين الطرفين.

وأوضحت تقارير سابقة، أن إلغاء مسؤولي الشباب لاتفاقهم مع سيتين جاء بسبب طلبه إضافة شروط مالية جديدة، منها تسديد النادي العاصمي عنه للضرائب في بلاده إن وجدت.

ولكن الإعلامي عناد الرشيد، أوضح عبر حسابه الموثق على تويتر، يوم السبت، أنه ”بعد إلغاء الاتفاقية من قبل نادي الشباب، عاد المدرب كيكي سيتين للتواصل مع النادي من جديد، حيث من المنتظر أن يتم حسم ملف المدرب خلال الأيام القليلة المقبل، ويتضمن الملف الشبابي 3 خيارات أخرى من المدربين“.

وكان سيتين قد قدم نفسه بشكل جيد في الدوري الإسباني، مع فريقي لاس بالماس، وريال بيتيس، من قبل، وهذا دفع نادي برشلونة للتعاقد معه، ولكن هذه التجربة التي كانت الأخيرة له، لم تكن بحجم التوقعات، وغادر النادي سريعا.

ووجهت العديد من الانتقادات لخالد البلطان، رئيس نادي الشباب، بسبب تأخره في حسم اسم المدرب الجديد مع استهلال الفريق معسكره الإعدادي للموسم الجديد.

ومن المقرر أن يخوض ”الليوث“ معسكرا في ماربيا الإسبانية بداية من يوم 20 يوليو، ويلعب خلاله 4 مباريات ودية، على أن يعود إلى الرياض يوم 11 أغسطس.

وسيُلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، لاس بالماس يوم 27 يوليو، وريال سرقسطة، يوم 31، ثم يواجه ألخيسيراس في الخامس من أغسطس، وسيخوض آخر مبارياته الودية يوم 10، ولكن لم يتم تحديد الطرف الآخر حتى الآن.

وكان الشباب قد دشن، مساء الإثنين الماضي، المرحلة الأولى من برنامجه الإعدادي للموسم الجديد، وخاض حصة تدريبية في صالة الإعداد البدني، كما خضع اللاعبون لفحوص طبية.

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الرابع برصيد 55 نقطة، من الفوز 15 مرة، وتعادل 10 مرات، وخسر 5 لقاءات.