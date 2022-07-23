الأهلي السعودي يقدم عرضًا لضم الحارس البرازيلي رينان ريبيرو

كشفت صحيفة ”‏A BOLA“ أن البرازيلي رينان ريبيرو، حارس مرمى نادي سبورتينغ لشبونة، تلقى عرضًا من إدارة الأهلي السعودي لضمه في الموسم الكروي الجديد.

ووفقًا للصحيفة، فإن سبورتنغ لشبونة البرتغالي أنهى تعاقده مع الحارس البرازيلي الذي كان سينتهي عقده في يونيو 2023.

فيما أشارت الصحيفة البرتغالية في خبرها إلى أن الحارس رينان يمتلك عرضًا مغريًا من جانب الأهلي، ويرغب بخوض التجربة في السعودية.

وأشارت الصحيفة إلى أن النادي البرتغالي، اشترط أنه في حالة انتقال رينان ريبيرو إلى النادي الأهلي السعودي، سيكون للنادي 10% حال قرر ”الراقي“ مستقبلًا بيع عقده.

ويلعب ريبيرو، البالغ من العمر 32 عامًا، لسبورتينغ لشبونة منذ 2018، قادمًا من نادي إشتوريل برايا البرتغالي، الذي لعب له لمدة موسمين.

وبدأ الحارس البرازيلي مسيرته في 2004 مع بوتافوغو، حتى انتقل إلى أتلتيكو مينيرو في 2005 وحتى 2013 قبل أن ينضم إلى ساو باولو البرازيلي.

وكان موقع leonino البرتغالي، قال إن حارس المرمى البرازيلي، البالغ من العمر 32 عامًا، لم يشارك في أي مباراة رسمية منذ أكثر من 3 سنوات، وحتى الآن لا يبدو مهتمًا بالعودة إلى اللعب.

وأشار الموقع إلى أن آخر مباراة خاضها الحارس البرازيلي، في ديسمبر/كانون الأول 2019، وهي المباراة التي فاز فيها سبورتنغ 3-صفر في لاسك، حيث طُرد في الدقيقة 34.

ويبلغ راتب ريبيرو 1.2 مليون دولار في الموسم الواحد، لكنه لا يرغب في الرحيل ويريد الاستمرار حتى نهاية عقده، وقد رفض بالفعل عروضًا بالإعارة من جيل فيسنتي، وباكوس دي فيريرا، وسانتا كلارا، وفارينسي، فضلًا عن أبويل القبرصي.

وخاض ريبيرو مع الفريق ذي القميص الأخضر والأبيض 56 مباراة، وفاز بكأس البرتغال (2018/19)، وكأس الرابطة (2018/19).

وكان النادي الأهلي قضى موسمًا سيئًا للغاية، فقد هبط إلى دوري الدرجة الأولى للمرة الأولى في تاريخه، بعدما حصد 32 نقطة فقط، واحتلاله المركز الـ15 في دورى المحترفين.