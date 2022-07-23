سبب عدم ظهور عبدالرزاق حمدالله رفقة لاعبي الاتحاد في المطار قبل السفر لمعسكر النمسا

كشف الإعلامي الرياضي علاء سعيد، عن أسباب عدم ظهور المغربي عبدالرزاق حمدالله، مع لاعبي نادي الاتحاد السعودي في المطار قبل توجههم لمعسكر الفريق في النمسا.

وغادرت بعثة فريق الاتحاد، يوم السبت، متجهة نحو النمسا لإقامة معسكر الفريق الخارجي؛ استعدادا للموسم الكروي الجديد.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الاتحاد السعودي صورًا من مغادرة بعثة الفريق السعودية إلى معسكر النمسا، حيث غاب عن الصور عدد من اللاعبين المحترفين أبرزهم حمدالله، ومارسيلو غروهي، ورومارينيو، وهنريكي، وأحمد حجازي، وكورنادو.

ويخوض الاتحاد السعودي، معسكرًا خارجيًا في النمسا في الفترة من 23 يوليو حتى 13 أغسطس المقبل؛ استعدادا لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأشار علاء سعيد عبر حسابه الموثق على تويتر: ”مغادرة مدرب الاتحاد، نونو سانتو، إلى معسكر النمسا بعد أن تأكد من تواجد جميع اللاعبين، بينما المحترفون، غروهي، رومارينيو، هنريكي، حجازي، كورنادو، حمدالله، سيتواجدون مباشرة في النمسا“.

📸| بعثة الفريق الكروي الأول تتأهب للمغادرة إلى النمسا لإقامة المعسكر التحضيري ⚽️🇦🇹 pic.twitter.com/Aa4gH1TiaU — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) July 23, 2022

وسيخوض الاتحاد 3 مباريات ودية خلال معسكر النمسا أمام فيورنتينا الإيطالي يوم 31 يوليو، ثم ريد بول سالزبورغ يوم 7 أغسطس، وأخيرا الوحدة الإماراتي يوم 12 أغسطس.

وكلفت الأخطاء الدفاعية، في الموسم الماضي، الاتحاد خسارة لقب الدوري السعودي، خلال الجولة الأخيرة لمصلحة الهلال؛ الأمر الذي دفع الإدارة للعمل لتعزيز الشق الدفاعي بخيارات محلية وأجنبية.

وتستهدف إدارة الاتحاد التعاقد مع عدد من اللاعبين المحليين، يأتي في مقدمتهم أحمد بامسعود، الظهير الأيسر لفريق الفيحاء، خلال الميركاتو الصيفي.

وكانت إدارة الاتحاد تعاقدت مع زكريا هوساوي، الظهير الأيسر لفريق أحد بنظام الإعارة لموسم رياضي مع أفضلية شراء بطاقة اللاعب الدولية، في الوقت الذي انضم أحمد شراحيلي إلى قائمة الاتحاد عقب انتهاء عقده مع ناديه الشباب.

وكانت إدارة الاتحاد تعاقدت مع البرتغالي سانتو، في الأسابيع الماضية، بعقد يمتد لموسمين خلفًا للروماني كوزمين كونترا.

وجاءت قائمة الاتحاد التي اختارها البرتغالي نونو سانتو كما يلي:

حراسة المرمى: مارسيلو غروهي – صالح الوحيمد – محمد أبو عصيدة – رغدان مطري.

الدفاع: أحمد حجازي – زياد الصحفي – أحمد شراحيلي – عمر هوساوي – نايف عسيري – حمدان الشمراني – مهند الشنقيطي – مد الله العليان – زكريا هوساوي – محمد العوفي.

الوسط: برونو هنريكي – عوض الناشري – إيغور كورنادو – عبدالعزيز البيشي – عبدالرحمن العبود – خالد السميري – أحمد باحسين – مروان الصحفي – حسين العيسى – معتصم صديق.

الهجوم: رومارينيو – عبدالرزاق حمدالله – هارون كمارا.