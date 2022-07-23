أليكسيس سانشيز يرفض عرضا من نادي النصر السعودي

قال موقع ”redgol“، إن المهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز لاعب إنتر ميلان، رفض عرضا من نادي النصر السعودي.

ووفقا للموقع، فقد تلقى سانشيز عرضا من النصر، لكن اللاعب التشيلي رفض الانتقال إلى النادي السعودي.

والنصر ليس النادي الوحيد الذي رفض سانشيز الانتقال إليه، حيث قال ”redgol“ إن المهاجم التشيلي يرفض الانتقال إلى الدوري التركي، إلى جانب رفض فيسيل كوبي الياباني.

كما رفض عرضا من بنفيكا وريفر بليت الأرجنتيني وريال بيتيس وإشبيلية.

وأكد المصدر أن سانشيز يتمسك بالبقاء مع إنتر ميلان، وأكد أن اللاعب لن يغادر الفريق الإيطالي إلا حال الحصول على عرض جذاب.

وحتى الآن تعاقد النصر مع المدرب الفرنسي رودي غارسيا، والعاجي غيسلان كونان، والحارس الكولومبي دافيد أوسبينا، ويرتبط النصر بالتعاقد مع البلجيكي جايسون دينايير، كما تردد أنه تقدم بعرض للتعاقد مع ديني بوانغا مهاجم سانت إيتيان الفرنسي.

واحتل النصر المركز الثالث في ترتيب الدوري السعودي، الموسم الماضي، وتأهل إلى كأس السوبر السعودي بنظامه الجديد، إلى جانب الهلال والاتحاد والفيحاء.

وانتقل أليكسيس سانشيز، البالغ من العمر 33 عاما، من مانشستر يونايتد لإنتر ميلان صيف عام 2019 بنظام الإعارة، قبل أن تتم الصفقة بشكل نهائي صيف 2020.

وسجل سانشيز مع إنتر ميلان 20 هدفا وصنع 23 في 108 مباريات، وسبق أن سجل 80 هدفا وصنع 45 في 166 مباراة، ومع برشلونة لعب 141 مباراة سجل فيها 46 هدفًا وصنع 37، علما أنه سجل 5 أهداف فقط وصنع 5 في 45 مباراة مع مانشستر يونايتد.