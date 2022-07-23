تاليسكا يوجه رسالة للنصر بعد قرار النادي بمعاقبته

وجه المهاجم البرازيلي آندرسون تاليسكا رسالة لناديه النصر عبر حسابه في موقع ”تويتر“ بعد قرار النادي بمعاقبة اللاعب لتأخره عن الانضمام لمعسكر الفريق قبل بدء الموسم.

وكتب تاليسكا : ”أنا أفتقد النصر، سأعود قريبا“، وأشار المهاجم البرازيلي إلى حساب النادي في موقع ”تويتر“.

وبحسب صحيفة ”الرياضية“ فقد قررت إدارة نادي النصر توقيع عقوبة على أندرسون تاليسكا لتأخره عن الانضمام إلى معسكر الفريق في إسبانيا. ووفقًا للصحيفة فإن النجم البرازيلي لن يستطيع الانضمام لمعسكر النصر حتى يوم 29 في ماربيا بسبب ظروف عائلية.

وكشفت الصحيفة أن عقد تاليسكا مع النصر يمنحه الحق بأخذ إجازة لمدة 30 يومًا تبدأ مع نهاية الموسم الماضي الذي اختتم في 27 يونيو الماضي.

وانتقل تاليسكا، البالغ من العمر 28 عاما، لنادي النصر الصيف الماضي قادما من جوانجزو إيفرغراند الصيني مقابل 8 ملايين يورو، وسجل الموسم الماضي 20 هدفا في 28 مباراة في الدوري السعودي للمحترفين،

وحتى الآن تعاقد النصر مع المدرب الفرنسي رودي غارسيا، والعاجي غيسلان كونان، والحارس الكولومبي دافيد أوسبينا، ويرتبط النصر بالتعاقد مع البلجيكي جايسون دينايير، كما تردد أنه تقدم بعرض للتعاقد مع ديني بوانغا مهاجم سانت إيتيان الفرنسي.

واحتل النصر المركز الثالث في ترتيب الدوري السعودي الموسم الماضي، وتأهل إلى كأس السوبر السعودي بنظامه الجديد إلى جانب الهلال والاتحاد والفيحاء.

وانطلق أمس الجمعة معسكر النصر في مدينة ماربيا الإسبانية، حتى 12 أغسطس المقبل، استعدادًا لمنافسات الموسم الرياضي الجديد.

وودع النصر من ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بالخسارة 1/2 أمام الهلال، علما أن الهلال فاز 4/0 على النصر في مارس الماضي في الجولة الـ23 من الدوري السعودي.

وسيخوض النصر 4 مباريات ودية مع أندية إسبانية خلال مدة المعسكر الخارجي، والمباراة الأولى ستكون أمام لاس بالماس، يوم 29 يوليو الجاري، والثانية أمام ريال سرقسطة، يوم 1 أغسطس المقبل.

أما المباراة الثالثة فستكون أمام ملقا، في 5 أغسطس، فيما يختتم النصر تجاربه أمام قادش، يوم 11 أغسطس.