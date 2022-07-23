تطورات قضية أحمد شراحيلي

قالت صحيفة ”الرياضية“ إن أحمد شراحيلي، مدافع نادي الاتحاد، أنكر تسلمه أي مبالغ مالية من إدارة العميد.

وبحسب الصحيفة فإن أحمد شراحيلي أنكر تسلمه أي مبالغ مالية من إدارة الاتحاد قبل أو بعد دخوله الفترة الحرة من عقده الاحترافي مع الشباب، الذي انتهى في 8 يوليو.

محاولات الوساطة فشلت.. الشباب يشكو نادي الاتحاد وأحمد شراحيلي https://t.co/yj7NZ3ZHaT pic.twitter.com/ESD3gg4szW — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 4, 2022

وأضافت أن شراحيلي أبدى استعداده لتسليم كافة حساباته البنكية طيلة الأشهر الثمانية الأخيرة للتحقق منها، إضافة لتأكيده أن وكيل أعماله عبدالله الخليفة، لم يحصل على أي مبلغ من مقدم عقده حتى موعد عقد جلسة الاستماع، التي عقدت يوم الثلاثاء الماضي في لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وبحسب ”الرياضية“ فإن هذا الإجراء من اللجنة يأتي عقب الشكوى التي تقدَّم بها نادي الشباب، واتهم فيها شراحيلي بمخالفة أنظمة الاحتراف، وعدم مشروعية انتقاله إلى الاتحاد.

خالد البلطان عن أزمته مع نادي الاتحاد بسبب شراحيلي: ضاعت علاقة كنت أحسبها أخوية https://t.co/fW6kxN5vxe pic.twitter.com/YXzSuhRtMg — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) June 4, 2022

ويوم 10 يناير الماضي أعلن نادي الاتحاد، رسميا، التعاقد مع أحمد شراحيلي، حتى 2025،، ورد نادي الشباب في بيان بأن اللاعب رفض تجديد عقده بعد دخوله الفترة الحرة، وأوضح أنه أبلغ إدارة النادي بالتوقيع مع ناد آخر، رغم اتفاقها معه مرتين وتلبية جميع طلباته، وأكدت رفضها القاطع للمزايدات.

لكن صحيفة ”الرياضية“ قالت إن شراحيلي أنكر حديثه لمترجم الشباب، والبرازيلي بيركليس شاموسكا، المدرب السابق للشباب، قبل دخوله الفترة الحرة، بأنه انتقل إلى نادٍ آخر.

وسبق أن أشارت الصحيفة إلى مطالبة الشباب نادي الاتحاد وأحمد شراحيلي بتعويض بقيمة 21 مليون ريال بسبب ”الانتهاك الصريح لحقوق نادي الشباب، ومخالفة عقود الدعاية والإعلان“.

كما جاء في الشكوى، إضافة إلى مبلغ مليون ريال غرامة على نادي الاتحاد بسبب ما سمَّاه الشباب ”التحايل على قواعد الانتقال“.

وقال خالد البلطان في حديث سابق له: ”اللاعب وافق واتفقنا على موعد محدد للتوقيع، لكن اللاعب تراجع، ولدينا رسائل صوتية للاعب تثبت كلامنا، واتضح أن اللاعب اتفق مع الاتحاد منذ فترة، ومن يخالف العهود لا يوفقه الله“.

وأضاف رئيس الشباب: ”اللاعب نام وهو يريد الشباب، صحا غير رأيه ويبي الاتحاد، لدينا أدلة سيتم رفعها للاتحاد السعودي“.

ولعب شراحيلي سابقا للهلال في الفئات السنية وأعاره الهلال إلى نادي الفتح عام 2017، وانتقل لنادي الشباب في 2019.