النصر السعودي يقدم عرضًا رسميًا للمهاجم الغابوني ديني بوانغا

أشارت تقارير صحفية غابونية إلى أن النصر السعودي تقدم بعرض رسمي للتعاقد مع ديني بوانغا مهاجم سانت إيتيان الفرنسي، وفقًا لموقع peuple-vert الفرنسي.

وذكر الموقع أن النصر السعودي مستعد لدفع الشرط الجزائي في عقد الدولي الغابوني البالغ 8 ملايين يورو، أو دفع 5 ملايين يورو، خاصة أن عقد بوانغا ينتهي، نهاية الموسم المقبل، وحينها يمكنه الرحيل مجانًا.

ويحظى بوانغا باهتمام بروسيا مونشنغلادباخ، وإينتراخت فرانكفورت، لكنه رفض الانضمام للناديين من أجل اللعب في صفوف النصر الذي يتخذ من الرياض مقرًا له.

وقدم النصر عرضه، يوم الأربعاء الماضي، ومن المتوقع أن يوافق سانت إيتيان على عرض النادي السعودي، خاصة أنه تعاقد بالفعل مع ماتيو كافارو، وفيكتور لوبري.

ويسعى النادي الفرنسي للتخلص من بعض نجومه بعد الهبوط للدرجة الثانية في ظل صعوبة الحفاظ على فاتورة الرواتب الحالية في ظل انخفاض إيرادات الإعلانات بعد الهبوط للقسم الثاني الموسم الماضي.

وتهتم إدارة العالمي باللاعب، وتعتبره أحد أهم خياراتها، حيث تنتظر إعارة الأرجنتيني بيتي مارتينيز إلى أحد الأندية الإماراتية، خلال الأيام القليلة المقبلة، لاستكمال مفاوضاتها مع اللاعب الغابوني.

ويخوض نادي النصر السعودي سوق انتقالات صاخب بالتعاقد مع المدرب الفرنسي رودي غارسيا، والظهير غيسلان كونان، والحارس الكولومبي ديفيد أوسبينا.

وقاد غارسيا ليل للتتويج بلقب الدوري الفرنسي، موسم 2010-2011، ونال جائزة أفضل مدرب في الدوري، ثم نال كأس فرنسا ليكمل الثنائية المحلية في نفس الموسم. وساعد أولمبيك مرسيليا في الوصول لنهائي الدوري الأوروبي 2018 قبل الخسارة من أتليتكو مدريد.

وخسر نهائي كأس فرنسا مع ليون بركلات الترجيح أمام باريس سان جيرمان في 2020، كما خاض فترة مميزة بالدوري الإيطالي مع روما من 2013-2016. ومن أشهر اللاعبين الذين دربهم النجم المصري محمد صلاح، وفرانشيسكو توتي في روما، وإيدن هازارد في ليل.

وسيعمل نادي النصر على إعارة اللاعبين الذين لن يتم الاعتماد عليهم مع الفريق الأول خلال الفترة القادمة، حيث تم إشعارهم بشكل رسمي.

‏ونجح نادي النصر، بالفوز في منافسات الجولة الأخيرة من الدوري السعودي، ليحتل المركز الثالث، ويتأهل للمشاركة في كأس السوبر السعودي مع الهلال، والاتحاد، والفيحاء.