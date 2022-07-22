النصر السعودي يعاقب تاليسكا

قررت إدارة نادي النصر السعودي توقيع عقوبة على البرازيلي أندرسون تاليسكا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بسب تأخره عن الانضمام إلى معسكر الفريق في إسبانيا.

وأبلغ تاليسكا لاعب فريق النصر الأول لكرة القدم الفرنسي رودي جارسيا مدرب الفريق أن لديه ظروفًا عائلية تجبره على البقاء في بلاده حتى 29 يوليو.

ووفقًا لصحيفة ”الرياضية“، فإن النجم البرازيلي لن يستطيع الانضمام الى معسكر فريقه حتى يوم 29 في ماربيا الإسبانية بسبب ظروفه العائلية.

وانطلق، اليوم، معسكر النصر في مدينة ماربيا الإسبانية استعدادًا لمنافسات الموسم الرياضي الجديد.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة النصر وقعت عقوبة على النجم البرازيلي وفق اللائحة الانضباطية الداخلية، بسبب تأخره في الانضمام إلى المعسكر.

وكشفت في الوقت نفسه أن عقد تاليسكا مع النصر يمنحه الحق بأخذ إجازة لمدة 30 يومًا تبدأ مع نهاية الموسم الماضي الذي اختتم، في 27 يونيو الماضي.

وتعاقد النصر مع المدرب الفرنسي رودي غارسيا، والعاجي غيسلان كونان، والحارس الكولومبي دافيد أوسبينا، ويرتبط النصر بالتعاقد مع البلجيكي جايسون دينايير.

وتحتضن مدينة ماربيا الإسبانية معسكر نادي النصر السعودي، بداية، من أمس الخميس حتى 12 أغسطس المقبل، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد.

وأصدر نادي النصر بيانًا كشف فيه أن الفريق الأول لكرة القدم سيخوض 4 مباريات ودية مع أندية إسبانية خلال مدة المعسكر الخارجي.

والمباراة الأولى للنصر ستكون ضد لاس بالماس، في 29 يوليو الجاري، والثانية أمام ريال سرقسطة، في 1 أغسطس المقبل.

أما المباراة الثالثة فستكون ضد ملقا، في الـ 5 من الشهر ذاته، فيما يختتم تجاربه أمام قادش، يوم 11.