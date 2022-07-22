الوحدة يرفض عرض نادي النصر لشراء عقد أنسيلمو

كشف الصحفي عناد الرشيد الذي يعمل في جريدة ”اليوم“ السعودية أن نادي ‎الوحدة رفض عرضا من نادي ‎النصر لشراء عقد البرازيلي أنسيلمو دي مورايس المعار إلى النصر.

وكتب عناد الرشيد أن الوحدة رفض عرضا من النصر بقيمة 6 ملايين ريال سعودي من أجل شراء عقد اللاعب البرازيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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وأنسيلمو، الذي يبلغ من العمر 33 عاما، بدأ مسيرته الكروية في 2004 مع نادى بالميراس البرازيلي الذى لعب حتى عام 2012.

وانضم اللاعب البرازيلي لنادى الوحدة السعودي قادما من إنترناسيونال البرازيلي في 2018، ثم أعير لنادي النصر في 2021.

وسبق لأنسيلمو اللعب للعديد من الأندية مثل غريميو بارويرى (إعارة)، وساو كايتانو (إعارة)، وجنوى، وباليرمو ،وساو كايتانو، وجوينفيل، وإنترناسيونال، وسبورت ريسيفي (إعارة).

وغاب أنسيلمو عن معسكر النصر استعدادا للموسم المقبل، بعدما أعلن نادي الوحدة بضم اللاعب لقائمة معسكر الفريق في إسبانيا.

ويستعد النصر للموسم الجديد بإبرام العديد من الصفقات، حيث تعاقد العالمي مع المدرب الفرنسي رودي غارسيا، ومع الحارس ديفيد أوسبينا، إضافة لصفقة لضم المدافع غيسلان كونان قادما من نادي ريمس الفرنسي.

وفي أغسطس الماضي أعلن نادي النصر تعاقده مع البرازيلي أنسيلمو دي مورايس قادما من الوحدة وأشارت صحيفة ”الرياضية“ إلى أن انتقال أنسيلمو جاء في إطار صفقة إعارة لموسم، حيث يتبقى في عقده مع الوحدة 3 أعوام.

وعاد الوحدة إلى دوري المحترفين السعودي بعد موسم واحد من النزول لدوري الدرجة الأولى، حيث احتل المركز الثالث بين 20 فريقا، وعاد لدوري المحترفين مع الخليج والعدالة.