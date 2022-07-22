الجزيرة والريان يزاحمان نادي النصر على عبدالرحمن غريب

كشفت صحيفة ”الرياضية“ أن إدارة ناديى الجزيرة الإماراتي، والريان القطري، لديهما الرغبة في التعاقد مع عبدالرحمن غريب، لاعب النادي الأهلي السعودي، الذي يتردد أن النصر السعودي يريد التعاقد معه، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت ”الرياضية“ إلى أن الجزيرة، والريان يرغبان في الحصول على خدمات غريب بنظام الإعارة دون شراء العقد، ولم يتم الرد من قبل إدارة الأهلي على العرضين حتى الآن.

وكان جراح الظفيري، وكيل أعمال اللاعب، قد أبلغ الأهلي برغبة غريب في الرحيل وعدم اللعب في دوري الدرجة الأولى الموسم المقبل بعد هبوط الأهلي.

ويريد غريب الحفاظ على مستواه الفني في دوري المحترفين، سواء داخليا، أو خارجيا ليحافظ على مكانه في المنتخب والمشاركة في مونديال قطر 2022.

وكانت ذكرت تقارير سابقة أن إدارة الأهلي ترفض انتقال لاعبيه أو التفريط فيهم، في ظل وضع الفريق السىيء بعد الهبوط ،حتى يتمكن الفريق من العودة لدوري المحترفين.

ويلعب عبدالرحمن غريب في صفوف النادي الأهلي منذ 2017، وسجل اللاعب هدف التأهل أمام نادي باختاكور الأوزبكي لبطولة دوري ابطال اسيا 2018/2019.

وجدد لاعب الأهلي البالغ من العمر 25 عاما، عقده مع النادي الأهلي في يناير الماضي لمدة 3 سنوات حتى العام 2025.

ويحاول عدد من لاعبي الأهلي الذين مازالت عقودهم مستمرة مع النادي البحث عن مفر للخروج من الفريق بعد هبوط الفريق، سواء بالإعارة أو بفسخ العقد بالتراضي بين الطرفين.

ولم يرض النادي الأهلي الموسم الماضي طموح جماهيره، فقد هبط إلى دوري الدرجة الأولى للمرة الأولى في تاريخه، بعدما حصد 32 نقطة فقط، واحتلاله المركز الـ15 في دوري المحترفين.