حقيقة سحب رخصة عبدالعزيز المريسل الإعلامية

نفى الإعلامي الرياضي السعودي عبدالعزيز المريسل ما تردد عن سحب الرخصة الإعلامية منه.

وكتب المريسل عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”على فكرة مداخلتي في قناة 24 الرياضية منذ قليل هي رد على اللي يقولون رخصتي الإعلامية مسحوبة، جيبوا طوابير معكم، الحجة بالحجة و المهنية الإعلامية، أنتم صفر مكعب أمامي“.

على فكرة مداخلتي في قناة 24 الرياضية منذ قليل هي رد على اللي يقولون رخصتي الاعلامية مسحوبة 😂

جيبووووووا طوابير معكم

الحجة بالحجة و المهنية الاعلامية

انتم صفر مكعب امامي — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) July 21, 2022

وأثار المريسل الجدل خلال الأيام الأخيرة وقال عبر ”قناة 24 الرياضية“: ”أنا حزين على وضع نادي الاتحاد كنادٍ كبير، حزين للطريقة التي يقوم بإخراجها الكثير من الإعلاميين، قاعد أشوف طريقة تجعل الاتحاد بعيدا عن القيم والأخلاق والمصداقية، إن لم يكونوا قادرين على الدفاع عن قيم الاتحاد أنا قادر على الدفاع عنها“.

كما نشر المريسل عبر حسابه الرسمي بموقع ”تويتر“ صورا للشاي وإبريق وكتب عليها: ”إذا لم يتوقف الاتحاد فترتين تسجيل سأحول حسابي لبيع شاهي مغرب“. ويتعلق الأمر بقضية التسريبات في قضية ناديي الاتحاد والنصر والمهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله.

كما وجه المريسل، تحديا وتهديدا ضد زميله الناقد الرياضي عدنان جستنيه، وطالبه بمواجهته سواء أكان إعلاميا أم عن طريق إحدى المساحات في ”تويتر“.

عبدالعزيز المريسل:

حزين على وضع #الاتحاد .. إن لم يكونوا قادرين على الدفاع عنى قيم #الاتحاد .. أنا قادر على الدفاع عنها ..

الحصاد الرياضي …@ALMRISEUL

( الاتحاد الهلال النصر الأهلي الشباب ) pic.twitter.com/KWyQ1IbIyo — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) July 21, 2022

وخلال تسجيل صوتي من مساحة شاهي دباس على ”تويتر“، يوم الأربعاء الماضي، قال المريسل موجها كلامه للإعلامي دباس الدوسري مستضيف المساحة: ”أتحدى جستنيه يأتي المساحة هنا ويقبل المواجهة معي، فهو لم يقبلها في التلفزيون لأني جلدته إعلاميا وما قدر يقول كلمة واحدة وصمت حتى طلع المقدم فاصل، وقلت له لو كذبت عليّ مرة ثانية ستلقى جلدا إعلاميا فوق ما تتخيل“.

وأضاف: ”وصل الكذب فيه أن يقول بأنه كان يعطيني فاكسات أذهب لكي أرسلها وناسي إني مقامي كنت أجلس مع رئيس البعثة في جناح واحد وهو يسكن في فندق يبعد 20 كيلو، تخيل حتى في هذا يكذب علي، لهذا لا تكذب علي يا عدنان إذا مت أنا أكذب علي بعد عمر طويل راح ألجمك لو كذبت علي وأنا حي، إذا تعودت أن الأخرين يصمتون فأنا لن أسكت“.